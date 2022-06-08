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https://arabic.sputniknews.com/20220608/صحيفة-شاكيرا-حاولت-العودة-لبيكيه-مرتين-لكنه-رفض-1063263123.html
صحيفة: شاكيرا حاولت العودة لبيكيه مرتين لكنه رفض
صحيفة: شاكيرا حاولت العودة لبيكيه مرتين لكنه رفض
كشفت صحيفة إسبانية أن المغنية الكولومبية شاكيرا، حاولت العودة إلى شريكها غيرارد بيكيه قائد برشلونة الإسباني مرتين لكنه رفض. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T09:44+0000
2022-06-08T09:44+0000
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وحسب صحيفة "20minutos" الإسبانية، كان ذلك قبل أن يعلن الطرفان انفصالهما ببيان مشترك، الأسبوع الماضي.وقالت الصحيفة، أمس الثلاثاء، إن أغنية شاكيرا الأخيرة كانت محاولة منها لإعادة المياه إلى مجاريها مع بيكيه، إذ كانت تأمل بعودتهما لبعض.وأضافت أنه حتى بعدما بدأت علاقتهما بالانهيار قبل فترة من الإعلان الرسمي، كانت شاكيرا في حالة عشق ببيكيه لا مثيل لها".وزعمت الصحيفة أن بيكيه كان يعيش في شقة بمفرده منذ فترة حتى قبل الانفصال الرسمي، وأنه على علاقة بفتاة تبلغ من العمر 22 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخيانة-تدمر-علاقة-بيكيه-وشاكيرا-فمن-هو-الطرف-الثالث-1063008183.html
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منوعات, مجتمع

صحيفة: شاكيرا حاولت العودة لبيكيه مرتين لكنه رفض

09:44 GMT 08.06.2022
© AP Photo / John Shearerشاكيرا وجيرارد بيكيه
شاكيرا وجيرارد بيكيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / John Shearer
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كشفت صحيفة إسبانية أن المغنية الكولومبية شاكيرا، حاولت العودة إلى شريكها غيرارد بيكيه قائد برشلونة الإسباني مرتين لكنه رفض.
وحسب صحيفة "20minutos" الإسبانية، كان ذلك قبل أن يعلن الطرفان انفصالهما ببيان مشترك، الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة، أمس الثلاثاء، إن أغنية شاكيرا الأخيرة كانت محاولة منها لإعادة المياه إلى مجاريها مع بيكيه، إذ كانت تأمل بعودتهما لبعض.
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وأضافت أنه حتى بعدما بدأت علاقتهما بالانهيار قبل فترة من الإعلان الرسمي، كانت شاكيرا في حالة عشق ببيكيه لا مثيل لها".
وأوضحت أن شاكيرا حاولت العودة إليه مرة واحدة على الأقل وربما مرتين لكنه رفض، قبل أن يصدر الثنائي بيانهما الذي أفاد بانتهاء العلاقة.
وزعمت الصحيفة أن بيكيه كان يعيش في شقة بمفرده منذ فترة حتى قبل الانفصال الرسمي، وأنه على علاقة بفتاة تبلغ من العمر 22 عاما.
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