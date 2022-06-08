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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220608/لافروف-يرد-على-صحفي-أوكراني-اتهم-روسيا-بـسرقة-الحبوب--1063264571.html
لافروف يرد على صحفي أوكراني اتهم روسيا بـ"سرقة" الحبوب
لافروف يرد على صحفي أوكراني اتهم روسيا بـ"سرقة" الحبوب
رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على صحفي أوكراني اتهم الجانب الروسي بـ "سرقة" الحبوب الأوكرانية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:24+0000
2022-06-08T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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واتهم صحفي من التلفزيون العام الأوكراني الوزير في مؤتمر صحفي عقب المحادثات في أنقرة، الجانب الروسي بـ "سرقة" حبوب وسلع أخرى في أوكرانيا.ورد لافروف: "لديك صداع بشأن سرقة شيء ما وتعتقد أن الجميع يفكر كذلك؟ نحن منخرطون في تنفيذ الأهداف التي تم الإعلان عنها علنًا لتخليص شرق أوكرانيا من ضغوط نظام النازيين الجدد".وأضاف: "الحبوب، أوضحنا اليوم أنه يمكن نقل الحبوب بحرية إلى أي وجهة. لا توجد عقبات تمنع ذلك. من الضروري أن يعطي السيد زيلينسكي أمرًا بالسماح للسفن الأجنبية والأوكرانية بالخروج من المرافئ".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/لافروف-يجب-على-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-ضمان-التوازن-في-المنطقة-الأوروبية-الأطلسية-1063247710.html
https://arabic.sputniknews.com/20220608/لافروف-يناقش-في-أنقرة-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1063247592.html
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روسيا

لافروف يرد على صحفي أوكراني اتهم روسيا بـ"سرقة" الحبوب

10:24 GMT 08.06.2022
© Photo / وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشانبي، طاجيكستان
سيرغي لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشانبي، طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Photo / وزارة الخارجية الروسية
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رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على صحفي أوكراني اتهم الجانب الروسي بـ "سرقة" الحبوب الأوكرانية.
واتهم صحفي من التلفزيون العام الأوكراني الوزير في مؤتمر صحفي عقب المحادثات في أنقرة، الجانب الروسي بـ "سرقة" حبوب وسلع أخرى في أوكرانيا.
ورد لافروف: "لديك صداع بشأن سرقة شيء ما وتعتقد أن الجميع يفكر كذلك؟ نحن منخرطون في تنفيذ الأهداف التي تم الإعلان عنها علنًا لتخليص شرق أوكرانيا من ضغوط نظام النازيين الجدد".
وأضاف: "الحبوب، أوضحنا اليوم أنه يمكن نقل الحبوب بحرية إلى أي وجهة. لا توجد عقبات تمنع ذلك. من الضروري أن يعطي السيد زيلينسكي أمرًا بالسماح للسفن الأجنبية والأوكرانية بالخروج من المرافئ".
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01:29 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
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لافروف يناقش في أنقرة تصدير الحبوب من أوكرانيا
00:41 GMT
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