https://arabic.sputniknews.com/20220608/ماتفينكو-عندما-تتحقق-أهداف-العملية-الخاصة-لن-يتمكن-أحد-من-تهديد-روسيا-1063301509.html

ماتفينكو: عندما تتحقق أهداف العملية الخاصة لن يتمكن أحد من تهديد روسيا

ماتفينكو: عندما تتحقق أهداف العملية الخاصة لن يتمكن أحد من تهديد روسيا

صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفينكو، اليوم الأربعاء، بأنه عندما تتحقق جميع أهداف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لن يتمكن أحد مرة أخرى من... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T17:30+0000

2022-06-08T17:30+0000

2022-06-08T17:30+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو

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موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفينكو، في اجتماع لمجلس الفيدرالية، في إطار الساعة المخصصة لسيفاستوبول: "إن جميع أهداف العملية الخاصة، كما أكد رئيس الدولة بوتين، مرارا، سوف تتحقق بالتأكيد. وبعد ذلك لن يتمكن أحد أبدًا من تهديد بلدنا ومواطنينا" .وأشارت إلى أن الكفاح من أجل الحفاظ على الهوية الروسية في سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم لم يتوقف ليوم واحد، كما وأثناء الفترة عندما أصبحت المنطقة جزءاً من أوكرانيا.وأضافت رئيسة مجلس الفيدرالية "نحن اليوم ندرك جيدًا بشكل خاص، مدى أهمية وصحة توقيت القرارات التي تم اتخاذها في مارس 2014. ومن الواضح أن المشروع" المناهض لروسيا "، والذي دفعنا لبدء عمليتنا العسكرية الخاصة لإيقافه، كان يستهدف في المقام الأول شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول. وحينها تمكنا من إحباط خطط الذين يعادون الثقافة الروسية والدفاع عن تاريخنا وثقافتنا ومستقبلنا المشترك، والآن سنخطو بذات الخطوات".هذا ودخلت شبه جزيرة القرم ضمن قوام روسيا بعد استفتاء أُجري في آذار/مارس 2014 صوت خلاله 96 بالمئة من سكان القرم، و95 بالمئة من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.وأعلنت موسكو مراراً، بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا على الانضمام إلى روسيا بشكل ديمقراطي تماماً ويتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة له أن قضية القرم "أُغلقت نهائيًا".

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روسيا, رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو