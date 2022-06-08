https://arabic.sputniknews.com/20220608/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-لاعب-الموسم-في-ليفربول-1063276758.html
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول
توج اللاعب المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الكروي الحالي 2021-22 بتصويت الجماهير. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:20+0000
2022-06-08T12:20+0000
2022-06-08T12:20+0000
ليفربول
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وأعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، فوز مو صلاح بجائزة لاعب الموسم، قائلا: "رائع كعادته محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول".وأضاف محمد صلاح، مؤخرا، لقبا جديدا إلى رصيده الشخصي، بعد أن فاز، بجائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.واحتفى نادي ليفربول باللقب الجديد الذي أحرزه صلاح، حيث نشر صورة للفرعون أرفقها بتعليق قال فيه: "الفرعون المصري يضع بصمته على جائزة جديدة".وفي وقت سابق، حصل صلاح على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، وذلك عن هدفه المذهل الذي سجله ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.وذهبت جائزتا أفضل هدف ولاعب الموسم لصلاح بعد ساعات من خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 1-0 السبت الماضي في ملعب فرنسا بالعاصمة باريس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول
تابعنا عبر
توج اللاعب المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الكروي الحالي 2021-22 بتصويت الجماهير.
وأعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، فوز مو صلاح بجائزة لاعب الموسم، قائلا: "رائع كعادته محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول".
وأضاف محمد صلاح، مؤخرا، لقبا جديدا إلى رصيده الشخصي، بعد أن فاز، بجائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين
.
واحتفى نادي ليفربول باللقب الجديد الذي أحرزه صلاح، حيث نشر صورة للفرعون أرفقها بتعليق قال فيه: "الفرعون المصري يضع بصمته على جائزة جديدة".
وفي وقت سابق، حصل صلاح
على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، وذلك عن هدفه المذهل الذي سجله ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.
وذهبت جائزتا أفضل هدف ولاعب الموسم لصلاح بعد ساعات من خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا
أمام ريال مدريد 1-0 السبت الماضي في ملعب فرنسا بالعاصمة باريس.