https://arabic.sputniknews.com/20220608/مدرب-منتخب-مصر-نواجه-سوء-حظ-قبل-مواجهة-إثيوبيا-فيديو-1063286175.html
مدرب منتخب مصر: نواجه سوء حظ قبل مواجهة إثيوبيا... فيديو
مدرب منتخب مصر: نواجه سوء حظ قبل مواجهة إثيوبيا... فيديو
قال المدير الفني لمنتخب مصر الأول إيهاب جلال، إن منتخب الفراعنة يواجه حظ سيئ قبل مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2023. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T13:37+0000
2022-06-08T13:37+0000
2022-06-08T13:37+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
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وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وإثيوبيا:" لا شك أنها ستكون مباراة قوية بين المنتخبين، ولن تكون سهلة على الإطلاق".وأضاف: "لاعبو منتخب مصر سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق النقاط الثلاث".كما أشار إلى أن الملعب الذي سيستضيف المباراة جيد في مالاوي، مقارنة بالملاعب الموجودة في أفريقيا.وكان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا في القاهرة، الأحد الماضي، على غينيا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.وتلعب مصر، غدا الخميس، في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (18:00 بتوقيت القاهرة) خارج ملعبه أمام إثيوبيا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/قرعة-تصفيات-أمم-أفريقيا-2023-ما-هي-المنتخبات-التي-تنافس-مصر-1061387854.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني
مدرب منتخب مصر: نواجه سوء حظ قبل مواجهة إثيوبيا... فيديو
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قال المدير الفني لمنتخب مصر الأول إيهاب جلال، إن منتخب الفراعنة يواجه حظ سيئ قبل مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2023.
وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وإثيوبيا:" لا شك أنها ستكون مباراة قوية بين المنتخبين، ولن تكون سهلة على الإطلاق".
وأضاف: "لاعبو منتخب مصر سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق النقاط الثلاث".
وتابع: "منتخب مصر يواجه حظا سيئا في الفترة الأخيرة، بسبب كثرة الغيابات للإصابات منها محمد صلاح ومحمد النني، وأحمد حجازي ومحمود تريزيغيه".
كما أشار إلى أن الملعب الذي سيستضيف المباراة جيد في مالاوي، مقارنة بالملاعب الموجودة في أفريقيا.
وكان منتخب مصر
قد حقق فوزا صعبا في القاهرة، الأحد الماضي، على غينيا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
وتلعب مصر، غدا الخميس، في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (18:00 بتوقيت القاهرة) خارج ملعبه أمام إثيوبيا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.