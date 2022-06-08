عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220608/مدرب-منتخب-مصر-نواجه-سوء-حظ-قبل-مواجهة-إثيوبيا-فيديو-1063286175.html
مدرب منتخب مصر: نواجه سوء حظ قبل مواجهة إثيوبيا... فيديو
مدرب منتخب مصر: نواجه سوء حظ قبل مواجهة إثيوبيا... فيديو
قال المدير الفني لمنتخب مصر الأول إيهاب جلال، إن منتخب الفراعنة يواجه حظ سيئ قبل مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2023. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T13:37+0000
2022-06-08T13:37+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061128434_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2aba084db69d47d91c16078f1ee8d280.jpg
وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وإثيوبيا:" لا شك أنها ستكون مباراة قوية بين المنتخبين، ولن تكون سهلة على الإطلاق".وأضاف: "لاعبو منتخب مصر سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق النقاط الثلاث".كما أشار إلى أن الملعب الذي سيستضيف المباراة جيد في مالاوي، مقارنة بالملاعب الموجودة في أفريقيا.وكان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا في القاهرة، الأحد الماضي، على غينيا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.وتلعب مصر، غدا الخميس، في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (18:00 بتوقيت القاهرة) خارج ملعبه أمام إثيوبيا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/قرعة-تصفيات-أمم-أفريقيا-2023-ما-هي-المنتخبات-التي-تنافس-مصر-1061387854.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061128434_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_b5976fbfebe758b344ad4841895571f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منتخب مصر الوطني

مدرب منتخب مصر: نواجه سوء حظ قبل مواجهة إثيوبيا... فيديو

13:37 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
قال المدير الفني لمنتخب مصر الأول إيهاب جلال، إن منتخب الفراعنة يواجه حظ سيئ قبل مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2023.
وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وإثيوبيا:" لا شك أنها ستكون مباراة قوية بين المنتخبين، ولن تكون سهلة على الإطلاق".
وأضاف: "لاعبو منتخب مصر سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق النقاط الثلاث".

وتابع: "منتخب مصر يواجه حظا سيئا في الفترة الأخيرة، بسبب كثرة الغيابات للإصابات منها محمد صلاح ومحمد النني، وأحمد حجازي ومحمود تريزيغيه".

كما أشار إلى أن الملعب الذي سيستضيف المباراة جيد في مالاوي، مقارنة بالملاعب الموجودة في أفريقيا.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023… ما هي المنتخبات التي تنافس مصر؟
19 أبريل, 19:21 GMT
وكان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا في القاهرة، الأحد الماضي، على غينيا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
وتلعب مصر، غدا الخميس، في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (18:00 بتوقيت القاهرة) خارج ملعبه أمام إثيوبيا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала