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منظمة الصحة العالمية: أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 دولة
منظمة الصحة العالمية: أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 دولة
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن خطر انتشار مرض جدري القردة في الدول غير الموبوءة أصبح أمرا واقعيا، بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة في مثل هذه... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T16:31+0000
2022-06-08T16:31+0000
جدري القردة
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وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: " تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأكثر من 1000 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود من 29 دولة لا يتوطن فيها هذا المرض"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأوضح أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن تسجيل وفيات في هذه الدول.وجدري القردة مرض فيروسي نادر ينتقل عادة للبشر من الحيوانات البرية ويتوطن في بعض الدول الأفريقية.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض جدري القردة بدأ في التفشي في مايو/ أيار في البلدان غير الموبوءة، وتأكدت 780 إصابة في البشر في 27 دولة خلال الفترة من 13 مايو حتى 2 يونيو/ حزيران.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/اختصاصي-في-المناعة-يكشف-عن-فئات-تحتاج-للتطعيم-ضد-جدري-القردة-1063178433.html
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جدري القردة

منظمة الصحة العالمية: أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 دولة

16:31 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن خطر انتشار مرض جدري القردة في الدول غير الموبوءة أصبح أمرا واقعيا، بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة في مثل هذه الدول.
وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: " تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأكثر من 1000 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود من 29 دولة لا يتوطن فيها هذا المرض"، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وأوضح أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن تسجيل وفيات في هذه الدول.
وجدري القردة مرض فيروسي نادر ينتقل عادة للبشر من الحيوانات البرية ويتوطن في بعض الدول الأفريقية.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض جدري القردة بدأ في التفشي في مايو/ أيار في البلدان غير الموبوءة، وتأكدت 780 إصابة في البشر في 27 دولة خلال الفترة من 13 مايو حتى 2 يونيو/ حزيران.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
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