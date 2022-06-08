https://arabic.sputniknews.com/20220608/3-آلاف-صيني-يقومون-بمهمة-مشتركة-لمواجهة-آثار-الفيضانات-فيديو-1063298020.html
3 آلاف صيني يقومون بمهمة مشتركة لمواجهة آثار الفيضانات... فيديو
3 آلاف صيني يقومون بمهمة مشتركة لمواجهة آثار الفيضانات... فيديو
شارك الآلاف من رجال الشرطة الصينية في مهمة مشتركة لإزالة آثار الفيضانات التي شهدتها مدينة ليوشو، جنوبي البلاد. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T16:34+0000
2022-06-08T16:34+0000
2022-06-08T16:34+0000
منوعات
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 3 آلاف فرد من رجال الشرطة والدفاع المدني والمواطنين شاركوا في مكافحة آثار الفيضانات.ولفتت الصحيفة إلى أن جميعهم ظل يعمل خلال ساعات الليل لازالة آثار الفيضانات من الطين والركام والمياه الراكدة التي تعيق الحركة.وأوضحت الصحيفة أن مدينة ليوشو، جنوبي البلاد، شهدت فيضانات على مدى الأيام الماضية أدت إلى أزمة كبيرة للسكان المحليين.يذكر أن مستوى مياه الفيضانات التي شهدتها شوارع المدينة وصل ارتفاعها إلى نحو 54 سنتيمترا.
https://arabic.sputniknews.com/20210724/الصين-تستخدم-الدرونز-في-مكافحة-الفيضانات-فيديو-1049651083.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
3 آلاف صيني يقومون بمهمة مشتركة لمواجهة آثار الفيضانات... فيديو
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شارك الآلاف من رجال الشرطة الصينية في مهمة مشتركة لإزالة آثار الفيضانات التي شهدتها مدينة ليوشو، جنوبي البلاد.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 3 آلاف فرد من رجال الشرطة
والدفاع المدني والمواطنين شاركوا في مكافحة آثار الفيضانات.
ولفتت الصحيفة إلى أن جميعهم ظل يعمل خلال ساعات الليل لازالة آثار الفيضانات
من الطين والركام والمياه الراكدة التي تعيق الحركة.
وأوضحت الصحيفة أن مدينة ليوشو، جنوبي البلاد، شهدت فيضانات على مدى الأيام الماضية أدت إلى أزمة كبيرة للسكان المحليين.
يذكر أن مستوى مياه الفيضانات
التي شهدتها شوارع المدينة وصل ارتفاعها إلى نحو 54 سنتيمترا.