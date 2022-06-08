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https://arabic.sputniknews.com/20220608/3-آلاف-صيني-يقومون-بمهمة-مشتركة-لمواجهة-آثار-الفيضانات-فيديو-1063298020.html
3 آلاف صيني يقومون بمهمة مشتركة لمواجهة آثار الفيضانات... فيديو
3 آلاف صيني يقومون بمهمة مشتركة لمواجهة آثار الفيضانات... فيديو
شارك الآلاف من رجال الشرطة الصينية في مهمة مشتركة لإزالة آثار الفيضانات التي شهدتها مدينة ليوشو، جنوبي البلاد. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T16:34+0000
2022-06-08T16:34+0000
منوعات
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 3 آلاف فرد من رجال الشرطة والدفاع المدني والمواطنين شاركوا في مكافحة آثار الفيضانات.ولفتت الصحيفة إلى أن جميعهم ظل يعمل خلال ساعات الليل لازالة آثار الفيضانات من الطين والركام والمياه الراكدة التي تعيق الحركة.وأوضحت الصحيفة أن مدينة ليوشو، جنوبي البلاد، شهدت فيضانات على مدى الأيام الماضية أدت إلى أزمة كبيرة للسكان المحليين.يذكر أن مستوى مياه الفيضانات التي شهدتها شوارع المدينة وصل ارتفاعها إلى نحو 54 سنتيمترا.
https://arabic.sputniknews.com/20210724/الصين-تستخدم-الدرونز-في-مكافحة-الفيضانات-فيديو-1049651083.html
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منوعات, الصين

3 آلاف صيني يقومون بمهمة مشتركة لمواجهة آثار الفيضانات... فيديو

16:34 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / Noel Celis فتاة تعبر الشارع بواسطة دراجتها في أحد شوارع مدينة تشنغتشو التي غمرتها مياه الفيضانات، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021
فتاة تعبر الشارع بواسطة دراجتها في أحد شوارع مدينة تشنغتشو التي غمرتها مياه الفيضانات، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
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شارك الآلاف من رجال الشرطة الصينية في مهمة مشتركة لإزالة آثار الفيضانات التي شهدتها مدينة ليوشو، جنوبي البلاد.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 3 آلاف فرد من رجال الشرطة والدفاع المدني والمواطنين شاركوا في مكافحة آثار الفيضانات.
ولفتت الصحيفة إلى أن جميعهم ظل يعمل خلال ساعات الليل لازالة آثار الفيضانات من الطين والركام والمياه الراكدة التي تعيق الحركة.
فيضانات هائلة تنجم عن أمطار غزيرة في تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2021
الصين تستخدم الدرونز في مكافحة الفيضانات… فيديو
24 يوليو 2021, 20:36 GMT
وأوضحت الصحيفة أن مدينة ليوشو، جنوبي البلاد، شهدت فيضانات على مدى الأيام الماضية أدت إلى أزمة كبيرة للسكان المحليين.
يذكر أن مستوى مياه الفيضانات التي شهدتها شوارع المدينة وصل ارتفاعها إلى نحو 54 سنتيمترا.
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