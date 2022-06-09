https://arabic.sputniknews.com/20220609/أردوغان-يعلن-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-المقبلة-مع-توقعات-ببدء-عملية-عسكرية-تركية-شمالي-سوريا-1063340965.html

أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة مع توقعات ببدء عملية عسكرية تركية شمالي سوريا

أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة مع توقعات ببدء عملية عسكرية تركية شمالي سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستقام العام المقبل، في وقت يتوقع فيه مراقبون إعلان بدء عملية عسكرية... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T14:13+0000

2022-06-09T14:13+0000

2022-06-09T14:17+0000

العالم

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه سيرشح نفسه مرة أخرى لانتخابات العام المقبل.وأكد أردوغان في كلمة ألقاها أمام مناصريه في مدينة إزمير: "أنا مرشح التحالف الشعبي (التحالف الانتخابي الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم)، وستجرى الانتخابات في يونيو/حزيران من العام المقبل".ويأتي تصريح أردوغان بالتزامن مع إعلانه عن عملية عسكريه تركية مرتقبة شمالي سوريا.وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يتفهم حلفاء بلاده القلق التركي الأمني المشروع وعدم الاعتراض على العملية العسكرية المرتقبة في سوريا.وقالت شبكة "TRT Haber" التركية الحكومية، إن أردوغان انتقل إلى موقع التدريبات"Afs-2022" في إزمير، ورجح مراسل القناة، الذي تواجد في موقع التدريب لتغطية التمرين أن يطلق أردوغان العملية في كلمة له.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/أردوغان-نأمل-من-حلفائنا-عدم-الاعتراض-على-عمليتنا-العسكرية-المرتقبة-في-سوريا-1063328254.html

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العالم