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إعلام: الإسرائيليون يمكنهم حضور مباريات كأس العالم في قطر
إعلام: الإسرائيليون يمكنهم حضور مباريات كأس العالم في قطر
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أنه أصبح بإمكان الإسرائيليين الطيران إلى الدوحة لمشاهدة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:15+0000
2022-06-09T14:15+0000
العالم العربي
قطر
بطولة كأس العالم 2022
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف السماح للمواطنين الإسرائيليين بالطيران لقطر لمشاهدة مباريات كأس العالم من الملاعب مباشرة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الخارجية، يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، أنه بعد عمل وتنسيق متواصل من حكومتهم مع الفيفا، تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن الإسرائيليين أصبح بإمكانهم الطيران لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر.وأكد لابيد أن بلاده حققت إنجازا سياسيا آخر يملأ قلوب الجماهير، يتمثل في حضور المواطنين الإسرائيليين مباريات كأس العالم، وهو ما يفتح الباب لعلاقات جديدة دافئة.في الوقت ذاته، هنأ غانتس عشاق كرة القدم في بلاده، مضيفا أن قطر دولة ذات أهمية دولية، وستقوي التعارف بين مواطني البلدين.
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العالم العربي, قطر, بطولة كأس العالم 2022, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: الإسرائيليون يمكنهم حضور مباريات كأس العالم في قطر

14:15 GMT 09.06.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacy
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أنه أصبح بإمكان الإسرائيليين الطيران إلى الدوحة لمشاهدة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف السماح للمواطنين الإسرائيليين بالطيران لقطر لمشاهدة مباريات كأس العالم من الملاعب مباشرة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الخارجية، يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، أنه بعد عمل وتنسيق متواصل من حكومتهم مع الفيفا، تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن الإسرائيليين أصبح بإمكانهم الطيران لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر.
وأكد لابيد أن بلاده حققت إنجازا سياسيا آخر يملأ قلوب الجماهير، يتمثل في حضور المواطنين الإسرائيليين مباريات كأس العالم، وهو ما يفتح الباب لعلاقات جديدة دافئة.
في الوقت ذاته، هنأ غانتس عشاق كرة القدم في بلاده، مضيفا أن قطر دولة ذات أهمية دولية، وستقوي التعارف بين مواطني البلدين.
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