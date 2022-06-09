إعلام: الإسرائيليون يمكنهم حضور مباريات كأس العالم في قطر
© Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
© Supreme Committee for Delivery & Legacy
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أنه أصبح بإمكان الإسرائيليين الطيران إلى الدوحة لمشاهدة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف السماح للمواطنين الإسرائيليين بالطيران لقطر لمشاهدة مباريات كأس العالم من الملاعب مباشرة.
בשורה לאוהדי הכדורגל: שר החוץ @yairlapid, שר הביטחון @gantzbe ושר התרבות והספורט חילי טרופר הודיעו כי ישראלים יוכלו לצפות בגביע העולם בקטאר@Doron_Kadosh @MKalman_son— גלצ (@GLZRadio) June 9, 2022
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الخارجية، يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، أنه بعد عمل وتنسيق متواصل من حكومتهم مع الفيفا، تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن الإسرائيليين أصبح بإمكانهم الطيران لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر.
الإسرائيليون يشاهدون المونديال في قطر🇶🇦 من الملاعب مباشرة— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 9, 2022
بعد العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، أكد الاتحاد أن المواطنين الإسرائيليين سيتمكنون من زيارة قطر خلال المونديال ومشاهدة المباريات من الملاعب مباشرة، ويتواصل الاتحاد🇮🇱 لكرة القدم مع FIFA بشأن هذا الموضوع. pic.twitter.com/nx2HaJRJkQ
وأكد لابيد أن بلاده حققت إنجازا سياسيا آخر يملأ قلوب الجماهير، يتمثل في حضور المواطنين الإسرائيليين مباريات كأس العالم، وهو ما يفتح الباب لعلاقات جديدة دافئة.
في الوقت ذاته، هنأ غانتس عشاق كرة القدم في بلاده، مضيفا أن قطر دولة ذات أهمية دولية، وستقوي التعارف بين مواطني البلدين.