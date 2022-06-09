https://arabic.sputniknews.com/20220609/الجزائر-تعلن-تجميد-عمليات-التصدير-والاستيراد-مع-إسبانيا-بعد-تعليق-معاهدة-الصداقة-بين-البلدين-1063327212.html
الجزائر تعلن تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين
الجزائر تعلن تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين
أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، "تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين". 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:44+0000
2022-06-09T10:44+0000
2022-06-09T10:44+0000
الجزائر
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وقالت جمعية المصارف الجزائرية، في بيان لها، إن "الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من الخميس 09 يونيو/حزيران 2022"، وذلك حسب الإذاعة الجزائرية الدولية.ويأتي الحظر بعد ساعات من تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، ما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني والأوروبي.وأكد ألباريس، في تصريحات بثتها إذاعة "راديو 5" الإسبانية: "نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب".وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز إلى بلاده من الجزائر.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الجزائر
الجزائر تعلن تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين
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أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، "تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين".
وقالت جمعية المصارف الجزائرية، في بيان لها، إن "الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من الخميس 09 يونيو/حزيران 2022"، وذلك حسب الإذاعة الجزائرية الدولية.
ويأتي الحظر بعد ساعات من تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون
التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، ما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر
تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني والأوروبي.
وأكد ألباريس، في تصريحات بثتها إذاعة "راديو 5" الإسبانية: "نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي
لتقديم الرد المناسب".
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز
إلى بلاده من الجزائر.