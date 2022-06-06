https://arabic.sputniknews.com/20220606/اجتماع-مغربي-إسباني-مرتقب-لبحث-مسألة-معبري-سبتة-ومليلية-الحدوديين-1063151347.html

اجتماع مغربي إسباني مرتقب لبحث مسألة معبري سبتة ومليلية الحدوديين

اجتماع مغربي إسباني مرتقب لبحث مسألة معبري سبتة ومليلية الحدوديين

ينتظر أن يلتقي مسؤولون مغاربة مع نظرائهم الإسبان، الأسبوع المقبل، في العاصمة مدريد لمناقشة استكمال فتح معبري سبتة ومليلية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T07:40+0000

2022-06-06T07:40+0000

2022-06-06T07:40+0000

العالم العربي

سبتة

معبر حدودي

إسبانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102258/26/1022582660_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_d194cc6af54f8d80cdeb09ec6fff7206.jpg

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن وزارة الداخلية الإسبانية أكدت في بيان، أن "الاجتماع سيعقد في إطار تطبيق إعلان 7 أبريل المشترك، الذي أسس لمسار جديد في العلاقات بين البلدين".اتفقت كل من المغرب وإسبانيا، في وقت سابق، على بعض الأمور التي تسهم في ضبط المعابر الحدودية بينهما.فحسب موقع هسبريس المغربي، اتفق كل من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ونظيره المغربي ناصر بوريطة على استحداث "مركزين جمركيين في المعابر الحدودية لكل من مدينتي سبتة ومليلية، دون تحديد موعد لذلك".الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جمعت وزيري خارجية البلدين في المغرب، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حسبما أكد ألباريس في تصريحات على هامش لقائه بوزير الخارجية الأيرلندي سيمون كيفي، أمس الجمعة.وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، في وقت سابق، عن فتح معبري "تراخال" و"بني أنصار"، عقب مرور عامين على إغلاقهما في الـ13 من مارس/ آذار 2020.وألمح الوزير الإسباني إلى أن الاتفاق هو نتاج للبيان المشترك الصادر في الـ7 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد اجتماع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.ولفت إلى أن تلك الخطوة تعتبر "خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى"، من أجل ضبط الحدود.وكان وزير الداخلية الإسباني قد أكد فتح معبر "تراخال" ومعبر "بني أنصار" في مدينتي سبتة ومليلية، بداية من منتصف ليل الاثنين المقبل، أمام حاملي بطاقات الإقامة بالمدينتين أو الاتحاد الأوروبي، وكذلك حاملي "شينغن".كما أوضح ان العمال المرخص لهم بالعمل داخل سبتة ومليلة بوثائق سارية المفعول سيكون مسموحا لهم بدخول المعبرين بداية من الـ31 من الشهر الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/اتفاق-مغربي-إسباني-على-استحداث-مركزين-جمركيين-في-سبتة-ومليلة-1062223601.html

سبتة

إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, سبتة, معبر حدودي, إسبانيا