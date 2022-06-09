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رئيس سابق للموساد يكشف عن التهديد الأكبر لبلاده.. ليست إيران ولا الفلسطينيين
رئيس سابق للموساد يكشف عن التهديد الأكبر لبلاده.. ليست إيران ولا الفلسطينيين
كشف رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" عن التهديد الأكبر لبلاده، مؤكدا أنه ليس الفلسطينيين أو إيران. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:29+0000
2022-06-09T11:29+0000
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وذكر تامير باردو رئيس الموساد السابق في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن التهديد الأكبر لبلاده هو إسرائيل أو الإسرائيليون أنفسهم، نافيا أن يكون الفلسطينيون أو إيران هم التهديد الأضخم لإسرائيل.وأكد تامير باردو أن نظام الإبادة الذاتي الذي يمارس أو يتزايد في إسرائيل خلال السنوات الماضية هو التهديد الأكبر على بلاده، وهو ما شبهه بفترة خراب الهيكل الثاني الذي وقع في العام 516 قبل الميلاد.وأفاد رئيس الموساد السابق بأن بلاده ممزقة وتعيش فترة حرجة وتاريخية، تتعلق بوجود خلافات داخلية تعصف بكل حكومة جديدة، خاصة وأن حزب الليكود المعارض بزعامة بنيامين نتنياهو يرفض دوما الاعتراف بنتائج الانتخابات الماضية- التي جاءت بحزب "يمينا"، وتولي بموجبها نفتالي بينيت الحكم في البلاد- حيث يرغب دوما في إسقاط الائتلاف الحاكم في تل أبيب.وأشار تايمر باردو إلى أن إسرائيل دولة بلا استراتيجية منذ حرب يونيو/حزيران في العام 1967، وأنه لا يوجد مسؤول إسرائيلي يمكنه الإجابة عن سؤال يتعلق بمدى رؤيته لإقامة دولة لليهود بعد 30 عاما من الآن.
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

رئيس سابق للموساد يكشف عن التهديد الأكبر لبلاده.. ليست إيران ولا الفلسطينيين

11:29 GMT 09.06.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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كشف رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" عن التهديد الأكبر لبلاده، مؤكدا أنه ليس الفلسطينيين أو إيران.
وذكر تامير باردو رئيس الموساد السابق في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن التهديد الأكبر لبلاده هو إسرائيل أو الإسرائيليون أنفسهم، نافيا أن يكون الفلسطينيون أو إيران هم التهديد الأضخم لإسرائيل.
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وأكد تامير باردو أن نظام الإبادة الذاتي الذي يمارس أو يتزايد في إسرائيل خلال السنوات الماضية هو التهديد الأكبر على بلاده، وهو ما شبهه بفترة خراب الهيكل الثاني الذي وقع في العام 516 قبل الميلاد.
وأفاد رئيس الموساد السابق بأن بلاده ممزقة وتعيش فترة حرجة وتاريخية، تتعلق بوجود خلافات داخلية تعصف بكل حكومة جديدة، خاصة وأن حزب الليكود المعارض بزعامة بنيامين نتنياهو يرفض دوما الاعتراف بنتائج الانتخابات الماضية- التي جاءت بحزب "يمينا"، وتولي بموجبها نفتالي بينيت الحكم في البلاد- حيث يرغب دوما في إسقاط الائتلاف الحاكم في تل أبيب.
وأشار تايمر باردو إلى أن إسرائيل دولة بلا استراتيجية منذ حرب يونيو/حزيران في العام 1967، وأنه لا يوجد مسؤول إسرائيلي يمكنه الإجابة عن سؤال يتعلق بمدى رؤيته لإقامة دولة لليهود بعد 30 عاما من الآن.
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