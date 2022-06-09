https://arabic.sputniknews.com/20220609/سقوط-عدد-من-الضحايا-خلال-إطلاق-نار-في-ماريلاند-الأمريكية-1063360359.html

سقوط عدد من الضحايا خلال إطلاق نار في ماريلاند الأمريكية

سقوط عدد من الضحايا خلال إطلاق نار في ماريلاند الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، إن "العديد من الضحايا" سقطوا اليوم الخميس خلال إطلاق نار في ولاية ماريلاند، قبل أن تتمكن قوات الأمن من التعامل مع التهديد وتحييد... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T20:46+0000

2022-06-09T20:46+0000

2022-06-09T20:46+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكر مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة واشنطن: "في 9 يونيو 2022، وتحديدا في الساعة 2:30 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، استجاب مكتب الشرطة لإطلاق نار في القطعة 12900 من طريق بيكل رود، سميثسبورغ، ماريلاند"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز".وأضاف بيان رئيس الشرطة: "في هذا الوقت، يمكن لمكتب العمدة تأكيد وجود ضحايا عدة، لكن المشتبه فيه لم يعد يمثل تهديدا للمجتمع. هذا حادث سريع التطور وسننشر المعلومات قدر استطاعتنا".وأكدت شرطة مقاطعة واشنطن، أن هناك انتشارا واسعا لرجال الأمن على طريق بيكل رود، سميثسبورغ، على بعد أكثر من ساعة من العاصمة واشنطن.وذكرت تقارير محلية، أن إطلاق النار وقع في مصنع كولومبيا للآلات، الذي ينتج قوالب ومعدات إنتاج. فيما قال عضو مجلس النواب ديفيد ثورن إنه كان يراقب الوضع.وكتب ثورن على "تويتر": "مكتبنا على اتصال بالمسؤولين على الأرض. إذا كنت من السكان المحليين، فالرجاء الابتعاد عن المنطقة حيث تستجيب سلطات إنفاذ القانون (للحادث)".

https://arabic.sputniknews.com/20220609/الشرطة-الأمريكية-تقتل-شخصا-حاول-دخول-مدرسة-في-ألاباما-1063355682.html

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