https://arabic.sputniknews.com/20220609/عون-ملف-ترسيم-الحدود-من-صلب-مسؤولياتي-الدستورية-1063334304.html
عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية
عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:27+0000
2022-06-09T12:27+0000
2022-06-09T12:29+0000
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061984715_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_68dd233438286d208dd16e7b3c8335bb.jpg
جاء ذلك خلال استقبال عون، وفدا من سفراء دول الدانمارك، النرويج، فنلندا، والسويد، في في قصر بعبدا، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.وأكد عون، خلال اللقاء، أن "هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية وهو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 52 من الدستور".وأضاف الرئيس البناني، أنه "سيواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير أموس هوكشتاين ألى بيروت، مع بداية الأسبوع المقبل".وأكد: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصا أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/بري-هوكشتاين-سيأتي-إلى-لبنان-الأحد-أو-الاثنين-للبحث-بموضوع-ترسيم-الحدود-البحرية-1063208383.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061984715_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_41688a3d437d9c56929651199fa8b119.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية
12:27 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه.
جاء ذلك خلال استقبال عون، وفدا من سفراء دول الدانمارك، النرويج، فنلندا، والسويد، في في قصر بعبدا، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
وأكد عون، خلال اللقاء، أن "هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية وهو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 52 من الدستور".
وأضاف الرئيس البناني، أنه "سيواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية
الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير أموس هوكشتاين ألى بيروت، مع بداية الأسبوع المقبل".
وأكد: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصا أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".