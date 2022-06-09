https://arabic.sputniknews.com/20220609/عون-ملف-ترسيم-الحدود-من-صلب-مسؤولياتي-الدستورية-1063334304.html

عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية

عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T12:27+0000

2022-06-09T12:27+0000

2022-06-09T12:29+0000

لبنان

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061984715_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_68dd233438286d208dd16e7b3c8335bb.jpg

جاء ذلك خلال استقبال عون، وفدا من سفراء دول الدانمارك، النرويج، فنلندا، والسويد، في في قصر بعبدا، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.وأكد عون، خلال اللقاء، أن "هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية وهو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 52 من الدستور".وأضاف الرئيس البناني، أنه "سيواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير أموس هوكشتاين ألى بيروت، مع بداية الأسبوع المقبل".وأكد: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصا أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".

https://arabic.sputniknews.com/20220607/بري-هوكشتاين-سيأتي-إلى-لبنان-الأحد-أو-الاثنين-للبحث-بموضوع-ترسيم-الحدود-البحرية-1063208383.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, أخبار لبنان