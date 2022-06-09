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عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية
عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:27+0000
2022-06-09T12:29+0000
لبنان
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جاء ذلك خلال استقبال عون، وفدا من سفراء دول الدانمارك، النرويج، فنلندا، والسويد، في في قصر بعبدا، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.وأكد عون، خلال اللقاء، أن "هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية وهو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 52 من الدستور".وأضاف الرئيس البناني، أنه "سيواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير أموس هوكشتاين ألى بيروت، مع بداية الأسبوع المقبل".وأكد: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصا أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/بري-هوكشتاين-سيأتي-إلى-لبنان-الأحد-أو-الاثنين-للبحث-بموضوع-ترسيم-الحدود-البحرية-1063208383.html
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لبنان, أخبار لبنان

عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية

12:27 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 09.06.2022)
© Sputnik . Abed.K Bayميشيل عون
ميشيل عون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه.
جاء ذلك خلال استقبال عون، وفدا من سفراء دول الدانمارك، النرويج، فنلندا، والسويد، في في قصر بعبدا، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
بري: هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأحد أو الاثنين للبحث بموضوع ترسيم الحدود البحرية
7 يونيو, 08:36 GMT
وأكد عون، خلال اللقاء، أن "هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية وهو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 52 من الدستور".
وأضاف الرئيس البناني، أنه "سيواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير أموس هوكشتاين ألى بيروت، مع بداية الأسبوع المقبل".
وأكد: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصا أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".
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