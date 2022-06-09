https://arabic.sputniknews.com/20220609/مسؤول-بصندوق-النقد-يتوقع-خفض-توقعات-النمو-الاقتصادي-العالمي-مجددا--1063347738.html
مسؤول بصندوق النقد يتوقع خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مجددا
مسؤول بصندوق النقد يتوقع خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مجددا
توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن يخفض الصندوق توقعاته مرة أخرى للنمو العالمي هذا العام في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T15:37+0000
2022-06-09T15:37+0000
2022-06-09T15:37+0000
صندوق النقد الدولي
النمو الاقتصادي
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وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي غيري رايس للصحفيين: "الكثير قد حدث ويحدث بشكل سريع"، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية المستمرة، وتسارع التضخم، والتباطؤ في الصين، بحسب "فرانس برس".وأضاف المسؤول: "نرى هذا التعقيد للأزمات... هذا قد يقودنا لمزيد من التخفيض" لتوقعات يوليو/ حزيران بعد خفض التوقعات في أبريل/ نيسان من 4.4%، إلى 3.6%.وفي الشهر الماضي، حذرت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي ربما يواجه "أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية".وقالت كريستالينا جورجيفا، إن الأزمة الأوكرانية "تؤدي إلى تراجع النمو، وتدفع التضخم إلى الارتفاع"، وحثت الدول على "عدم الاستسلام لقوى التشرذم الجغرافي الاقتصادي التي ستجعل عالمنا أكثر فقرا وخطورة"، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".أصبح المزيد والمزيد من الاقتصاديين قلقين من انزلاق العالم نحو الركود، مع انخفاض الإنتاج الصيني بشكل حاد في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشيا حادا لفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/صندوق-النقد-الدولي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تعرض-الاقتصاد-الألماني-للخطر-1062624663.html
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سبوتنيك عربي
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صندوق النقد الدولي, النمو الاقتصادي
مسؤول بصندوق النقد يتوقع خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مجددا
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توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن يخفض الصندوق توقعاته مرة أخرى للنمو العالمي هذا العام في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي
غيري رايس للصحفيين: "الكثير قد حدث ويحدث بشكل سريع"، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية المستمرة، وتسارع التضخم، والتباطؤ في الصين، بحسب "فرانس برس".
وأضاف المسؤول: "نرى هذا التعقيد للأزمات... هذا قد يقودنا لمزيد من التخفيض" لتوقعات يوليو/ حزيران بعد خفض التوقعات في أبريل/ نيسان من 4.4%، إلى 3.6%.
وفي الشهر الماضي، حذرت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي ربما يواجه "أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية".
وقالت كريستالينا جورجيفا، إن الأزمة الأوكرانية "تؤدي إلى تراجع النمو، وتدفع التضخم إلى الارتفاع"، وحثت الدول على "عدم الاستسلام لقوى التشرذم الجغرافي الاقتصادي التي ستجعل عالمنا أكثر فقرا وخطورة"، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".
أصبح المزيد والمزيد من الاقتصاديين قلقين من انزلاق العالم نحو الركود، مع انخفاض الإنتاج الصيني بشكل حاد في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشيا حادا لفيروس كورونا.