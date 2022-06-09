https://arabic.sputniknews.com/20220609/واشنطن-روسيا-ستحصل-على-إيرادات-أكبر-من-نفطها-عما-كان-قبل-أزمة-أوكرانيا-1063349094.html

واشنطن: روسيا ستحصل على إيرادات أكبر جراء بيع نفطها عما كانت قبل أزمة أوكرانيا

واشنطن: روسيا ستحصل على إيرادات أكبر جراء بيع نفطها عما كانت قبل أزمة أوكرانيا

رجح مستشار الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية، آموس هوشتاين، أن تربح روسيا بشكل أكبر من بيع الوقود الأحفوري عما قبل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بسبب... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T16:06+0000

2022-06-09T16:06+0000

2022-06-09T16:07+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأميركي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا في وضع أفضل فيما يتعلق بإيراداتها في هذه المرحلة من العملية العسكرية الخاصة أكثر مما كانت عليه قبلها: "لا يمكنني إنكار ذلك".وكان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قد أكد أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن ذروتها، لكنها قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة في حال إزالة موارد الطاقة الروسية من السوق العالمية.وحذر وزير الطاقة الإماراتي من أنه بدون مزيد من الاستثمار حول العالم لن تتمكن "أوبك + " من ضمان إمدادات نفط كافية عندما يتعافى الطلب بالكامل من وباء فيروس كورونا، وقد تصل الأسعار إلى مستويات "غير مسبوقة" إذا تم سحب النفط والغاز الروسيين بالكامل من السوق، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.ووفقا له، لن تتمكن "أوبك+" من ضمان إمدادات نفطية كافية بعد تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا خصوصا أن الطلب لم يعد بشكل طبيعي إلى الأسواق الصينية.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/روسيا-ستتواجد-عسكريا-في-أكبر-دول-أمريكا-الوسطى--1063330795.html

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