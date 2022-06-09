عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220609/3-خطوات-لحماية-العينين-من-الضرر-بسبب-حرارة-الصيف-الشديدة-1063343895.html
‏3 خطوات لحماية العينين من الضرر بسبب حرارة الصيف الشديدة
‏3 خطوات لحماية العينين من الضرر بسبب حرارة الصيف الشديدة
كشفت وزارة الصحة التابعة لسلطنة عمان عن 3 خطوات لحماية العينين من الضرر، وذلك مع بداية فصل ‏الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.‏ 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:44+0000
2022-06-09T14:44+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104487/04/1044870495_0:95:2741:1637_1920x0_80_0_0_802f6a82bb99b0e14b4b311df176ea34.jpg
غسل اليدين:إن غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل لمس أو فرك العين مهم للغاية لحمايتها من خطر الإصابة بالالتهابات والعدوىالنظارة الشمسية:يساعد ارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل في النهار، وخصوصا في الأيام الحارة، على حماية العين من الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، مثل التهاب الملتحمة الضوئي، وإعتام عدسة العين، وسرطان الجفون.نظارة السباحة:عند النزول إلى البحر أو حمامات السباحة، تنصح وزارة الصحة العمانية بارتداء النظارات المخصصة للسباحة، وذلك لأن الملح في البحار والكلور في حمام السباحة يسبب بعض المشاكل للعينين، مثل الحكة والالتهاب، والحرقان.وتشهد العديد من دول العالم خلال السنوات الماضية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، نتيجة التغير المناخي، فيما تواجه دولا درجات حرارة عالية في أشهر تتسم بالبرودة والصقيع، مثل الأرجنتين والبلدان المجاورة في أمريكا الجنوبية التي تعرضت في شهر يناير/ كانون الثاني 2022 لموجة حر تاريخية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104487/04/1044870495_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f32cacf55c60953fe6dc2515728e3fce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

‏3 خطوات لحماية العينين من الضرر بسبب حرارة الصيف الشديدة

14:44 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / KOEN VAN WEELغسل اليدين
غسل اليدين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
غسل اليدين
© AFP 2022 / KOEN VAN WEEL
تابعنا عبرTelegram
كشفت وزارة الصحة التابعة لسلطنة عمان عن 3 خطوات لحماية العينين من الضرر، وذلك مع بداية فصل ‏الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.‏
غسل اليدين:
إن غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل لمس أو فرك العين مهم للغاية لحمايتها من خطر الإصابة بالالتهابات والعدوى
النظارة الشمسية:
يساعد ارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل في النهار، وخصوصا في الأيام الحارة، على حماية العين من الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، مثل التهاب الملتحمة الضوئي، وإعتام عدسة العين، وسرطان الجفون.
نظارة السباحة:
عند النزول إلى البحر أو حمامات السباحة، تنصح وزارة الصحة العمانية بارتداء النظارات المخصصة للسباحة، وذلك لأن الملح في البحار والكلور في حمام السباحة يسبب بعض المشاكل للعينين، مثل الحكة والالتهاب، والحرقان.
وتشهد العديد من دول العالم خلال السنوات الماضية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، نتيجة التغير المناخي، فيما تواجه دولا درجات حرارة عالية في أشهر تتسم بالبرودة والصقيع، مثل الأرجنتين والبلدان المجاورة في أمريكا الجنوبية التي تعرضت في شهر يناير/ كانون الثاني 2022 لموجة حر تاريخية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала