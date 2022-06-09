https://arabic.sputniknews.com/20220609/3-خطوات-لحماية-العينين-من-الضرر-بسبب-حرارة-الصيف-الشديدة-1063343895.html
3 خطوات لحماية العينين من الضرر بسبب حرارة الصيف الشديدة
3 خطوات لحماية العينين من الضرر بسبب حرارة الصيف الشديدة
كشفت وزارة الصحة التابعة لسلطنة عمان عن 3 خطوات لحماية العينين من الضرر، وذلك مع بداية فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:44+0000
2022-06-09T14:44+0000
2022-06-09T14:44+0000
مجتمع
منوعات
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غسل اليدين:إن غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل لمس أو فرك العين مهم للغاية لحمايتها من خطر الإصابة بالالتهابات والعدوىالنظارة الشمسية:يساعد ارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل في النهار، وخصوصا في الأيام الحارة، على حماية العين من الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، مثل التهاب الملتحمة الضوئي، وإعتام عدسة العين، وسرطان الجفون.نظارة السباحة:عند النزول إلى البحر أو حمامات السباحة، تنصح وزارة الصحة العمانية بارتداء النظارات المخصصة للسباحة، وذلك لأن الملح في البحار والكلور في حمام السباحة يسبب بعض المشاكل للعينين، مثل الحكة والالتهاب، والحرقان.وتشهد العديد من دول العالم خلال السنوات الماضية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، نتيجة التغير المناخي، فيما تواجه دولا درجات حرارة عالية في أشهر تتسم بالبرودة والصقيع، مثل الأرجنتين والبلدان المجاورة في أمريكا الجنوبية التي تعرضت في شهر يناير/ كانون الثاني 2022 لموجة حر تاريخية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
3 خطوات لحماية العينين من الضرر بسبب حرارة الصيف الشديدة
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كشفت وزارة الصحة التابعة لسلطنة عمان عن 3 خطوات لحماية العينين من الضرر، وذلك مع بداية فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
إن غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل لمس أو فرك العين مهم للغاية لحمايتها من خطر الإصابة بالالتهابات والعدوى
يساعد ارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل في النهار، وخصوصا في الأيام الحارة، على حماية العين من الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، مثل التهاب الملتحمة الضوئي، وإعتام عدسة العين، وسرطان الجفون.
عند النزول إلى البحر أو حمامات السباحة، تنصح وزارة الصحة العمانية بارتداء النظارات المخصصة للسباحة، وذلك لأن الملح في البحار والكلور في حمام السباحة يسبب بعض المشاكل للعينين، مثل الحكة والالتهاب، والحرقان.
وتشهد العديد من دول العالم خلال السنوات الماضية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، نتيجة التغير المناخي، فيما تواجه دولا درجات حرارة عالية في أشهر تتسم بالبرودة والصقيع، مثل الأرجنتين
والبلدان المجاورة في أمريكا الجنوبية التي تعرضت في شهر يناير/ كانون الثاني 2022 لموجة حر تاريخية.