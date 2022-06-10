https://arabic.sputniknews.com/20220610/الشرطة-العراقية-تضبط-وكرا-لتهريب-النفط-في-بغداد-1063375873.html

الشرطة العراقية تضبط وكرا لتهريب النفط في بغداد

الشرطة العراقية تضبط وكرا لتهريب النفط في بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية، أمس الخميس، عن ضبط وكر لتهريب النفط في العاصمة بغداد. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T08:00+0000

2022-06-10T08:00+0000

2022-06-10T08:00+0000

العالم العربي

العراق

بيع النفط

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لمديرية شرطة الطاقة العراقية، أن قواتها مستمرة في ضرب عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وذلك بتوجيهات مباشرة من المدير العام للمديرية اللواء غانم الحسيني.وذكرت المديرية الشرطية أن قواتها تمكنت وبحسب معلومات استخبارية من ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته، شمال بغداد، بغرض المتاجرة غير المشروعة، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية.وأكدت أن العملية الشرطية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط 6 عربات، 4 منها نوع "صهريج" وعربة "شاحنة براد" محورة خاصة بتحميل اسطوانات الغاز السائل وخزانات حديد محملة بمنتوج نفطي، فضلا عن مواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة غير المشروعة.وشددت مديرية شرطة الطاقة العراقية على أنه تم إيداع المتهمين الاثنين التوقيف وحجز العربات داخل أحد مراكز شرطة النفط، من أجل عرضهما على القضاء ومحاسبتهما بحسب قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.وفي الخامس من الشهر الجاري، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في العراق، حاكم الزاملي، إن نفط البلاد يتعرض لعملية تهريب منظمة من مافيات وجهات استعانت بشركات عالمية لإتمام ذلك.وأكد الزاملي، في بيان له، أن "عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي".وأضاف: "أنها تذهب لصالح مافيات وجهات استعانت بشركات عالمية نفطية".وترأس الزاملي اجتماعا موسعا، للجنتي النفط والطاقة، والأمن والدفاع النيابيتين، و"جرت خلاله استضافة قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة، بحضور ممثلين عن الحراس الأمنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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العالم العربي, العراق, بيع النفط