عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الشرطة-العراقية-تضبط-وكرا-لتهريب-النفط-في-بغداد-1063375873.html
الشرطة العراقية تضبط وكرا لتهريب النفط في بغداد
الشرطة العراقية تضبط وكرا لتهريب النفط في بغداد
أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية، أمس الخميس، عن ضبط وكر لتهريب النفط في العاصمة بغداد. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T08:00+0000
2022-06-10T08:00+0000
العالم العربي
العراق
بيع النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062234743_0:305:3073:2033_1920x0_80_0_0_aae17806e6cf9190f86ab4884c26e753.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لمديرية شرطة الطاقة العراقية، أن قواتها مستمرة في ضرب عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وذلك بتوجيهات مباشرة من المدير العام للمديرية اللواء غانم الحسيني.وذكرت المديرية الشرطية أن قواتها تمكنت وبحسب معلومات استخبارية من ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته، شمال بغداد، بغرض المتاجرة غير المشروعة، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية.وأكدت أن العملية الشرطية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط 6 عربات، 4 منها نوع "صهريج" وعربة "شاحنة براد" محورة خاصة بتحميل اسطوانات الغاز السائل وخزانات حديد محملة بمنتوج نفطي، فضلا عن مواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة غير المشروعة.وشددت مديرية شرطة الطاقة العراقية على أنه تم إيداع المتهمين الاثنين التوقيف وحجز العربات داخل أحد مراكز شرطة النفط، من أجل عرضهما على القضاء ومحاسبتهما بحسب قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.وفي الخامس من الشهر الجاري، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في العراق، حاكم الزاملي، إن نفط البلاد يتعرض لعملية تهريب منظمة من مافيات وجهات استعانت بشركات عالمية لإتمام ذلك.وأكد الزاملي، في بيان له، أن "عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي".وأضاف: "أنها تذهب لصالح مافيات وجهات استعانت بشركات عالمية نفطية".وترأس الزاملي اجتماعا موسعا، للجنتي النفط والطاقة، والأمن والدفاع النيابيتين، و"جرت خلاله استضافة قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة، بحضور ممثلين عن الحراس الأمنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/بعد-اتفاق-أوبك-العراق-يكشف-عن-حجم-زيادة-إنتاجه-النفطي-1063048037.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062234743_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3faa718ce6902a5a1ed93e8f3ce1b057.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, بيع النفط

الشرطة العراقية تضبط وكرا لتهريب النفط في بغداد

08:00 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
تابعنا عبرTelegram
أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية، أمس الخميس، عن ضبط وكر لتهريب النفط في العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لمديرية شرطة الطاقة العراقية، أن قواتها مستمرة في ضرب عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وذلك بتوجيهات مباشرة من المدير العام للمديرية اللواء غانم الحسيني.
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
بعد اتفاق "أوبك+".. العراق يكشف عن حجم زيادة إنتاجه النفطي
3 يونيو, 16:37 GMT
وذكرت المديرية الشرطية أن قواتها تمكنت وبحسب معلومات استخبارية من ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته، شمال بغداد، بغرض المتاجرة غير المشروعة، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية.
وأكدت أن العملية الشرطية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط 6 عربات، 4 منها نوع "صهريج" وعربة "شاحنة براد" محورة خاصة بتحميل اسطوانات الغاز السائل وخزانات حديد محملة بمنتوج نفطي، فضلا عن مواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة غير المشروعة.
وشددت مديرية شرطة الطاقة العراقية على أنه تم إيداع المتهمين الاثنين التوقيف وحجز العربات داخل أحد مراكز شرطة النفط، من أجل عرضهما على القضاء ومحاسبتهما بحسب قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.
وفي الخامس من الشهر الجاري، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في العراق، حاكم الزاملي، إن نفط البلاد يتعرض لعملية تهريب منظمة من مافيات وجهات استعانت بشركات عالمية لإتمام ذلك.
وأكد الزاملي، في بيان له، أن "عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي".
وأضاف: "أنها تذهب لصالح مافيات وجهات استعانت بشركات عالمية نفطية".
وترأس الزاملي اجتماعا موسعا، للجنتي النفط والطاقة، والأمن والدفاع النيابيتين، و"جرت خلاله استضافة قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة، بحضور ممثلين عن الحراس الأمنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала