https://arabic.sputniknews.com/20220610/المصرف-المركزي-الروسي-يخفض-سعر-الفائدة-الرئيسي-15-نقطة-ليبلغ-95-بالمئة--1063385596.html
المصرف المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة ليبلغ 9.5 بالمئة
المصرف المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة ليبلغ 9.5 بالمئة
أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة مئوية، ليبلغ 9.5 بالمئة سنويا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:18+0000
2022-06-10T11:18+0000
2022-06-10T11:18+0000
اقتصاد
روسيا
المركزي الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان البنك: "اتخذ مجلس إدارة بنك روسيا (المصرف المركزي) في العاشر من حزيران/يونيو قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة نقطة أساس، حتى 9.50 بالمئة سنويا".يذكر أن المصرف المركزي الروسي، خفض في 26 مايو الماضي، سعر الفائدة بواقع 3 بالمئة ليصبح 11 بالمئة سنويا، في قرار جاء مخالفاً لتوقعات الأسواق.ورجح حينها المركزي، إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا هذا العام/ مشيرا إلى أنه سيعقد الاجتماع التالي المقرر بشأن السعر في 10 حزيران/يونيو المقبل (اليوم)، مؤكدا تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا.يشار إلى أنه في نهاية شهر شباط/ فبراير، رفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بشكل عاجل بمقدار 10.5 نقطة مئوية دفعة واحدة، في مستوى تاريخي بلغ 20 بالمئة لدعم العملة الروسية قبل أن يتراجع بالتدريج، ومع نهاية نيسان/ أبريل، تم تخفيض المعدل إلى 14بالمئة سنويا.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/البنك-المركزي-الروسي-يخفض-معدلات-الفائدة-إلى-11-بدلا-من-14-1062744467.html
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اقتصاد, روسيا, المركزي الروسي
المصرف المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة ليبلغ 9.5 بالمئة
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أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة مئوية، ليبلغ 9.5 بالمئة سنويا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان البنك: "اتخذ مجلس إدارة بنك روسيا (المصرف المركزي) في العاشر من حزيران/يونيو قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة نقطة أساس، حتى 9.50 بالمئة سنويا".
يذكر أن المصرف المركزي الروسي
، خفض في 26 مايو الماضي، سعر الفائدة بواقع 3 بالمئة ليصبح 11 بالمئة سنويا، في قرار جاء مخالفاً لتوقعات الأسواق.
ورجح حينها المركزي، إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا هذا العام/ مشيرا إلى أنه سيعقد الاجتماع التالي المقرر بشأن السعر في 10 حزيران/يونيو المقبل (اليوم)، مؤكدا تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا.
يشار إلى أنه في نهاية شهر شباط/ فبراير، رفع المركزي الروسي
سعر الفائدة الرئيسي بشكل عاجل بمقدار 10.5 نقطة مئوية دفعة واحدة، في مستوى تاريخي بلغ 20 بالمئة لدعم العملة الروسية قبل أن يتراجع بالتدريج، ومع نهاية نيسان/ أبريل، تم تخفيض المعدل إلى 14بالمئة سنويا.