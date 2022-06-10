https://arabic.sputniknews.com/20220610/انفجار-يهز-مركز-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1063394202.html
انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس
انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس
انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:54+0000
2022-06-10T12:54+0000
2022-06-10T12:55+0000
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أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس
12:54 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 10.06.2022)
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انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس