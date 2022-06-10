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روسيا وتركمانستان ستعمقان التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة
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انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس
انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس
انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:54+0000
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أخبار جمهورية دونيتسك

انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس

12:54 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 10.06.2022)
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:33 GMT
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