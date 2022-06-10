عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/بريتني-سبيرز-وسام-أصغري-يتزوجان-رسميا-1063378018.html
بريتني سبيرز وسام أصغري يتزوجان رسميا
بريتني سبيرز وسام أصغري يتزوجان رسميا
أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن المطربة العالمية بريتني سبيرز قد عقدت قرانها بشكل رسمي على مدرب اللياقة البدنية الإيراني الأصل سام أصغري. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T08:54+0000
2022-06-10T08:54+0000
العالم
بريتني سبيرز
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104301/17/1043011795_0:116:1889:1178_1920x0_80_0_0_9c428a8bed6b4d817429724d80c26fdd.jpg
ووفقا لما قاله مصدر مقرب من الزوجين سبيرز، 40 عاما، وأصغري، 28 عاما، هما الآن زوج وزوجة.وجرى حفل الزفاف أمام 100 شخص بحضور شقيقها بريان، حسبما أفادت صحيفة TMZ يوم الخميس، في حين لم يتلق أي من والدتها لين ووالدها جيمي وأختها جيمي لين دعوات لحضور الحفل.ولم يخلو هذا اليوم من الدراما، حيث كان قد ألقي القبض على زوج سبيرز السابق جيسون ألكسندر بعد محاولته اقتحام الحفل.وكتب محامي سبيرز ماثيو روزنغارت في بيان لصحيفة USA TODAY: "لقد تم اعتقاله وتقييد يديه وتوقيفه بسبب سوء سلوكه الإجرامي المثير للاشمئزاز".وتابع روزنغارت: "إنني أتطلع إلى العمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون لضمان مقاضاته إلى أقصى حد يسمح به القانون، كما يجب أن يكون"، مضيفا "لحسن الحظ، بريتني بأمان".يذكر أن بريتني كانت قد أعلنت عبر حسابها على انستغرام فقدان جنينها، وذلك بعد نحو شهر على إعلان حملها.وقالت سبيرز عبر حسابها: "إنه لمن دواعي حزننا أن نعلن أننا فقدنا جنينا الرائع في مرحلة مبكرة من الحمل، إنها لحظة مدمرة لأي أبوين، ربما كان يجب علينا أن نعلن ذلك الخبر في وقت آخر بعد مرور بعض الوقت".وفي وقت سابق، تعاقدت المغنية الشهيرة على كتابة مذكراتها الشخصية مقابل مبلغ مالي وصف بأنه "قياسي".ومن المقرر أن تكشف بريتني خلال مذكراتها عن تفاصيل حياتها في ظل وصاية استمرت أكثر من عقد من الزمان، حيث لم يكن يسمح لها بالتصرف في شؤونها المالية، ومنعت من الزواج من صديقها، ومن الإنجاب أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/ليدي-غاغا-بريتني-سبيرز-مصدر-إلهام-عاملته-صناعة-الموسيقى-بإساءة-1050697992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104301/17/1043011795_82:0:1805:1292_1920x0_80_0_0_4a809eced4d6acad76b04cb5e403d45f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريتني سبيرز

بريتني سبيرز وسام أصغري يتزوجان رسميا

08:54 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACONالمطربة الأمريكية بريتني سبيرز
المطربة الأمريكية بريتني سبيرز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACON
تابعنا عبرTelegram
أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن المطربة العالمية بريتني سبيرز قد عقدت قرانها بشكل رسمي على مدرب اللياقة البدنية الإيراني الأصل سام أصغري.
ووفقا لما قاله مصدر مقرب من الزوجين سبيرز، 40 عاما، وأصغري، 28 عاما، هما الآن زوج وزوجة.
وجرى حفل الزفاف أمام 100 شخص بحضور شقيقها بريان، حسبما أفادت صحيفة TMZ يوم الخميس، في حين لم يتلق أي من والدتها لين ووالدها جيمي وأختها جيمي لين دعوات لحضور الحفل.
ولم يخلو هذا اليوم من الدراما، حيث كان قد ألقي القبض على زوج سبيرز السابق جيسون ألكسندر بعد محاولته اقتحام الحفل.
وكتب محامي سبيرز ماثيو روزنغارت في بيان لصحيفة USA TODAY: "لقد تم اعتقاله وتقييد يديه وتوقيفه بسبب سوء سلوكه الإجرامي المثير للاشمئزاز".
وتابع روزنغارت: "إنني أتطلع إلى العمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون لضمان مقاضاته إلى أقصى حد يسمح به القانون، كما يجب أن يكون"، مضيفا "لحسن الحظ، بريتني بأمان".
المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، في العرض الخاص لفيلمها House of Gucci، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2021
ليدي غاغا: بريتني سبيرز مصدر إلهام عاملته صناعة الموسيقى بإساءة
14 نوفمبر 2021, 08:07 GMT
يذكر أن بريتني كانت قد أعلنت عبر حسابها على انستغرام فقدان جنينها، وذلك بعد نحو شهر على إعلان حملها.
وقالت سبيرز عبر حسابها: "إنه لمن دواعي حزننا أن نعلن أننا فقدنا جنينا الرائع في مرحلة مبكرة من الحمل، إنها لحظة مدمرة لأي أبوين، ربما كان يجب علينا أن نعلن ذلك الخبر في وقت آخر بعد مرور بعض الوقت".
وفي وقت سابق، تعاقدت المغنية الشهيرة على كتابة مذكراتها الشخصية مقابل مبلغ مالي وصف بأنه "قياسي".
ومن المقرر أن تكشف بريتني خلال مذكراتها عن تفاصيل حياتها في ظل وصاية استمرت أكثر من عقد من الزمان، حيث لم يكن يسمح لها بالتصرف في شؤونها المالية، ومنعت من الزواج من صديقها، ومن الإنجاب أيضا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала