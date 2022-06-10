https://arabic.sputniknews.com/20220610/بريتني-سبيرز-وسام-أصغري-يتزوجان-رسميا-1063378018.html

بريتني سبيرز وسام أصغري يتزوجان رسميا

بريتني سبيرز وسام أصغري يتزوجان رسميا

أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن المطربة العالمية بريتني سبيرز قد عقدت قرانها بشكل رسمي على مدرب اللياقة البدنية الإيراني الأصل سام أصغري. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T08:54+0000

2022-06-10T08:54+0000

2022-06-10T08:54+0000

العالم

بريتني سبيرز

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ووفقا لما قاله مصدر مقرب من الزوجين سبيرز، 40 عاما، وأصغري، 28 عاما، هما الآن زوج وزوجة.وجرى حفل الزفاف أمام 100 شخص بحضور شقيقها بريان، حسبما أفادت صحيفة TMZ يوم الخميس، في حين لم يتلق أي من والدتها لين ووالدها جيمي وأختها جيمي لين دعوات لحضور الحفل.ولم يخلو هذا اليوم من الدراما، حيث كان قد ألقي القبض على زوج سبيرز السابق جيسون ألكسندر بعد محاولته اقتحام الحفل.وكتب محامي سبيرز ماثيو روزنغارت في بيان لصحيفة USA TODAY: "لقد تم اعتقاله وتقييد يديه وتوقيفه بسبب سوء سلوكه الإجرامي المثير للاشمئزاز".وتابع روزنغارت: "إنني أتطلع إلى العمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون لضمان مقاضاته إلى أقصى حد يسمح به القانون، كما يجب أن يكون"، مضيفا "لحسن الحظ، بريتني بأمان".يذكر أن بريتني كانت قد أعلنت عبر حسابها على انستغرام فقدان جنينها، وذلك بعد نحو شهر على إعلان حملها.وقالت سبيرز عبر حسابها: "إنه لمن دواعي حزننا أن نعلن أننا فقدنا جنينا الرائع في مرحلة مبكرة من الحمل، إنها لحظة مدمرة لأي أبوين، ربما كان يجب علينا أن نعلن ذلك الخبر في وقت آخر بعد مرور بعض الوقت".وفي وقت سابق، تعاقدت المغنية الشهيرة على كتابة مذكراتها الشخصية مقابل مبلغ مالي وصف بأنه "قياسي".ومن المقرر أن تكشف بريتني خلال مذكراتها عن تفاصيل حياتها في ظل وصاية استمرت أكثر من عقد من الزمان، حيث لم يكن يسمح لها بالتصرف في شؤونها المالية، ومنعت من الزواج من صديقها، ومن الإنجاب أيضا.

https://arabic.sputniknews.com/20211114/ليدي-غاغا-بريتني-سبيرز-مصدر-إلهام-عاملته-صناعة-الموسيقى-بإساءة-1050697992.html

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العالم, بريتني سبيرز