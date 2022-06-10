https://arabic.sputniknews.com/20220610/بعد-هزيمة-إثيوبيا-وزير-الرياضة-المصري-يدعو-لمؤتمر-قومي-لحل-مشاكل-كرة-القدم-1063390219.html
بعد هزيمة إثيوبيا... وزير الرياضة المصري يدعو لمؤتمر قومي لحل مشاكل كرة القدم
بعد هزيمة إثيوبيا... وزير الرياضة المصري يدعو لمؤتمر قومي لحل مشاكل كرة القدم
دعا وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، إلى عقد مؤتمر قومي كبير لتطوير وحل مشاكل كرة القدم في مصر. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:16+0000
2022-06-10T12:16+0000
2022-06-10T12:16+0000
رياضة
مصر
منتخب مصر الوطني
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048733498_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b5570999f14cabe8aa7fd80a6b8ea1b8.jpg
وحسب موقع "مصراوي"، جاءت دعوة الوزير المصري أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ومشاركته في ماراثون للدراجات بمشاركة 500 شاب وفتاة.وقدم منتخب مصر أمس الخميس واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه أمام نظيره الإثيوبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.وخسر منتخب مصر المباراة بنتيجة (2-0)، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1989 وانتهت بفوز مصر بنتيجة (8-1).وتوقف رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط حصدها من الفوز على غينيا في القاهرة ضمن الجولة الأولى يوم الأحد الماضي، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف.وارتقى منتخب إثيوبيا لصدارة المجموعة بفارق الأهداف، فيما جاء منتخبا مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث.ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعة مباشرة إلى النهائيات التي ستقام في كوت ديفوار.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/منتخب-إثيوبيا-يكتفي-بهدفين-مع-الرأفة-في-مباراة-غاب-عنها-لاعبو-مصر-1063355470.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048733498_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f3dcb64ad600bbb21bf0139802f040be.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مصر, منتخب مصر الوطني, أخبار مصر الآن
بعد هزيمة إثيوبيا... وزير الرياضة المصري يدعو لمؤتمر قومي لحل مشاكل كرة القدم
تابعنا عبر
دعا وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، إلى عقد مؤتمر قومي كبير لتطوير وحل مشاكل كرة القدم في مصر.
وحسب موقع "مصراوي"
، جاءت دعوة الوزير المصري أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ومشاركته في ماراثون للدراجات بمشاركة 500 شاب وفتاة.
وقدم منتخب مصر أمس الخميس واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه أمام نظيره الإثيوبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.
وخسر منتخب مصر
المباراة بنتيجة (2-0)، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1989 وانتهت بفوز مصر بنتيجة (8-1).
وبعد المباراة انتاب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد، حيث عبروا عن خيبة أملهم في اللاعبين وجهاز المنتخب وحزنهم الشديد لما وصل إليه حال منتخب بلادهم.
وتوقف رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط حصدها من الفوز على غينيا في القاهرة ضمن الجولة الأولى يوم الأحد الماضي، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف.
وارتقى منتخب إثيوبيا لصدارة المجموعة بفارق الأهداف، فيما جاء منتخبا مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث.
ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعة مباشرة إلى النهائيات التي ستقام في كوت ديفوار.