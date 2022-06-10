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بوتين يجري محادثات مع الرئيس التركماني الجديد في الكرملين
بوتين يجري محادثات مع الرئيس التركماني الجديد في الكرملين
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع الرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف، ومن المقرر التوقيع على إعلان حول تعميق الشراكة الاستراتيجية... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:01+0000
2022-06-10T12:10+0000
روسيا
الكرملين
فلاديمير بوتين
تركمانستان
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ودعا بيردي محمدوف بوتين لزيارة تركمانستان في أي وقت مناسب، ورد عليه الرئيس الروسي بالاستفادة من هذه الدعوة.وقال بيردي محمدوف إن هذه كانت أول زيارة له لروسيا كرئيس. وأشار إلى أن روسيا الاتحادية وتركمانستان تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى العشرين لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون التي ساهمت في تطوير العلاقات الروسية التركمانية، على أساس الثقة المتبادلة ومراعاة المصالح.وأضاف رئيس تركمانستان "تتمتع تركمانستان وروسيا بمستوى عال من التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والثقافي والإنساني القائم على الشراكة الاستراتيجية".وأشار بيردي محمدوف إلى أن الاتحاد الروسي هو أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركمانستان. التعاون الاقتصادي لا يتعلق فقط بالطاقة، ولكن أيضا بالصناعة والنقل، وفقا له.وتابع بيردي محمدوف: "تركمانستان اليوم لا تشتري فقط كمية كبيرة من معدات السيارات والمعدات البحرية والجوية من الاتحاد الروسي ولكنها توفر أيضا للشركات الروسية مشاركة نشطة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية على أراضيها:.ويزور بيردي محمدوف روسيا بدعوة من بوتين، وهي أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه منصب رئيس تركمانستان بعد إعلان فوزه في انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 مارس الماضي.
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روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, تركمانستان

بوتين يجري محادثات مع الرئيس التركماني الجديد في الكرملين

12:01 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 10.06.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع الرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف، ومن المقرر التوقيع على إعلان حول تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وتركمانستان.
ودعا بيردي محمدوف بوتين لزيارة تركمانستان في أي وقت مناسب، ورد عليه الرئيس الروسي بالاستفادة من هذه الدعوة.
وقال بيردي محمدوف إن هذه كانت أول زيارة له لروسيا كرئيس. وأشار إلى أن روسيا الاتحادية وتركمانستان تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى العشرين لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون التي ساهمت في تطوير العلاقات الروسية التركمانية، على أساس الثقة المتبادلة ومراعاة المصالح.
وأضاف رئيس تركمانستان "تتمتع تركمانستان وروسيا بمستوى عال من التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والثقافي والإنساني القائم على الشراكة الاستراتيجية".
وأشار بيردي محمدوف إلى أن الاتحاد الروسي هو أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركمانستان. التعاون الاقتصادي لا يتعلق فقط بالطاقة، ولكن أيضا بالصناعة والنقل، وفقا له.
وتابع بيردي محمدوف: "تركمانستان اليوم لا تشتري فقط كمية كبيرة من معدات السيارات والمعدات البحرية والجوية من الاتحاد الروسي ولكنها توفر أيضا للشركات الروسية مشاركة نشطة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية على أراضيها:.
ويزور بيردي محمدوف روسيا بدعوة من بوتين، وهي أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه منصب رئيس تركمانستان بعد إعلان فوزه في انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 مارس الماضي.
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