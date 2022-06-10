https://arabic.sputniknews.com/20220610/ستولتنبرغ-يزور-السويد-وفنلندا-يومي-12-و13-يونيو-الجاري-1063390039.html
ستولتنبرغ يزور السويد وفنلندا يومي 12 و13 يونيو الجاري
ستولتنبرغ يزور السويد وفنلندا يومي 12 و13 يونيو الجاري
أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، سيقوم بزيارة السويد وفنلندا في الفترة من 12 إلى 13 حزيران/يونيو، الجاري. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:10+0000
2022-06-10T12:10+0000
2022-06-10T12:10+0000
العالم
الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
فنلندا
السويد
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بروكسل - سبوتنيك. يشار إلى أن ستولتنبرغ سيلتقي يوم الأحد في فنلندا وزير خارجية البلاد، ويوم الاثنين في السويد رئيس الوزراء السويدي. ونتيجة للاجتماعات، تم التخطيط لعقد مؤتمرات صحفية مشتركة.وتقدمت فنلندا والسويد، بوقت سابق من شهر أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/فنلندا-سنكون-والسويد-عضوين-في-الناتو-عاجلا-أم-آجلا-1062786902.html
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العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, فنلندا, السويد
ستولتنبرغ يزور السويد وفنلندا يومي 12 و13 يونيو الجاري
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أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، سيقوم بزيارة السويد وفنلندا في الفترة من 12 إلى 13 حزيران/يونيو، الجاري.