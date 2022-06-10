عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/ستولتنبرغ-يزور-السويد-وفنلندا-يومي-12-و13-يونيو-الجاري-1063390039.html
ستولتنبرغ يزور السويد وفنلندا يومي 12 و13 يونيو الجاري
ستولتنبرغ يزور السويد وفنلندا يومي 12 و13 يونيو الجاري
أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، سيقوم بزيارة السويد وفنلندا في الفترة من 12 إلى 13 حزيران/يونيو، الجاري. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:10+0000
2022-06-10T12:10+0000
العالم
الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
فنلندا
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103375/40/1033754085_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_617601e954397035c52604ef00d032ca.jpg
بروكسل - سبوتنيك. يشار إلى أن ستولتنبرغ سيلتقي يوم الأحد في فنلندا وزير خارجية البلاد، ويوم الاثنين في السويد رئيس الوزراء السويدي. ونتيجة للاجتماعات، تم التخطيط لعقد مؤتمرات صحفية مشتركة.وتقدمت فنلندا والسويد، بوقت سابق من شهر أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/فنلندا-سنكون-والسويد-عضوين-في-الناتو-عاجلا-أم-آجلا-1062786902.html
فنلندا
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103375/40/1033754085_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3d5dfeb1453ba379a9382324f916937.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, فنلندا, السويد

ستولتنبرغ يزور السويد وفنلندا يومي 12 و13 يونيو الجاري

12:10 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، سيقوم بزيارة السويد وفنلندا في الفترة من 12 إلى 13 حزيران/يونيو، الجاري.
بروكسل - سبوتنيك. يشار إلى أن ستولتنبرغ سيلتقي يوم الأحد في فنلندا وزير خارجية البلاد، ويوم الاثنين في السويد رئيس الوزراء السويدي. ونتيجة للاجتماعات، تم التخطيط لعقد مؤتمرات صحفية مشتركة.
وتقدمت فنلندا والسويد، بوقت سابق من شهر أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
فنلندا: سنكون والسويد عضوين في الناتو "عاجلا أم آجلا"
27 مايو, 20:08 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала