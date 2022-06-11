https://arabic.sputniknews.com/20220611/العثور-على-5-جثث-لضحايا-تحطم-مروحية-شمالي-إيطاليا-1063429140.html
العثور على 5 جثث لضحايا تحطم مروحية شمالي إيطاليا
العثور على 5 جثث لضحايا تحطم مروحية شمالي إيطاليا
عثرت طواقم الإنقاذ الإيطالية على موقع تحطم طائرة مروحية اختفت يوم الخميس الماضي، أثناء تحليقها فوق مقاطعة مودينا في توسكان إيميليان أبينيني شمالي البلاد. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:54+0000
2022-06-11T11:54+0000
2022-06-11T11:55+0000
العالم
إيطاليا
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وكان على متن المروحية إضافة إلى الطيار أربعة أتراك ولبنانيان، طاروا من مدينة لوكا، حيث كانوا في معرض تجاري لتكنولوجيا الورق وإنتاج المناديل الورقية.وتمت الرحلة في ظروف جوية قاسية، حيث اختفت المروحية من على الرادار في جبال أبينين بالقرب من مودينا وإيميليان أبينيني.وذكرت صحيفة إيل ريستو ديل كارلينو أن رجال الإنقاذ عثروا على جثث خمسة قتلى. ولم يتم الإبلاغ عن ناجين من الحادث.كما ذكرت صحيفة "لا غازيتا دي مودينا" المحلية، أن نجل أحد الركاب تلقى مقطع فيديو مدته 20 ثانية يوثق تحليق الطائرة وسط رياح شديدة وأمطار.يذكر أن رجال الإطفاء الإيطاليين وخدمة الإنقاذ في جبال الألب أكدوا أن عمليات البحث بدأت يوم الخميس بعد اختفاء المروحية الخاصة من على شاشات الرادار.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/تقرير-اختفاء-مروحية-تقل-سبعة-ركاب-في-شمالي-إيطاليا-1063400941.html
إيطاليا
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العالم, إيطاليا
العثور على 5 جثث لضحايا تحطم مروحية شمالي إيطاليا
11:54 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
عثرت طواقم الإنقاذ الإيطالية على موقع تحطم طائرة مروحية اختفت يوم الخميس الماضي، أثناء تحليقها فوق مقاطعة مودينا في توسكان إيميليان أبينيني شمالي البلاد.
وكان على متن المروحية إضافة إلى الطيار أربعة أتراك ولبنانيان، طاروا من مدينة لوكا، حيث كانوا في معرض تجاري لتكنولوجيا الورق وإنتاج المناديل الورقية.
وتمت الرحلة في ظروف جوية قاسية، حيث اختفت المروحية من على الرادار في جبال أبينين
بالقرب من مودينا وإيميليان أبينيني.
وذكرت صحيفة إيل ريستو ديل كارلينو أن رجال الإنقاذ عثروا على جثث خمسة قتلى. ولم يتم الإبلاغ عن ناجين من الحادث.
كما ذكرت صحيفة "لا غازيتا دي مودينا" المحلية، أن نجل أحد الركاب تلقى مقطع فيديو مدته 20 ثانية يوثق تحليق الطائرة
وسط رياح شديدة وأمطار.
يذكر أن رجال الإطفاء الإيطاليين وخدمة الإنقاذ في جبال الألب أكدوا أن عمليات البحث بدأت يوم الخميس بعد اختفاء المروحية الخاصة من على شاشات الرادار.