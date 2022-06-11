https://arabic.sputniknews.com/20220611/بدء-عملية-إجلاء-المدنيين-من-منطقة-مصنع-أزوت-في-مدينة-سيفيرودونيتسك-بجمهورية-لوغانسك-1063458947.html
بدء عملية إجلاء المدنيين من منطقة مصنع أزوت في مدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك
بدء عملية إجلاء المدنيين من منطقة مصنع أزوت في مدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك
أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، السبت، بدء إجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "أزوت" المحاصرة من قبل القوات الروسية وقوات... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:36+0000
2022-06-11T21:36+0000
2022-06-11T21:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وكتب ميروشنيك عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، "السكان المدنيون بدأوا في الخروج من أزوت، عبر ممر ثان لا يخضع لسيطرة المسلحين".وأشار ميروشنيك إلى أن المدنيين الذين يخرجون من المنطقة المحاصرة يتم اقتيادهم إلى مكان آمن، بينما لا تزال هناك بعض التشكيلات الأوكرانية داخل عدد من مباني المصنع.وتابع قائلا، "هناك تبادل لإطلاق النار بين الحين والآخر. لا يزال لديهم مئات المدنيين كرهائن. مع تضييق الخناق على المسلحين، سيتمكن المدنيين من مغادرة ملاجئهم. القوات المشتركة مستعدة لنقلهم وإجلائهم".وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير 97 بالمائة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/سفير-لوغانسك-في-روسيا-نحو-400-جندي-أوكراني-محاصرون-بمصنع-شرقي-أوكرانيا-1063417391.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية
بدء عملية إجلاء المدنيين من منطقة مصنع أزوت في مدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك
21:36 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 21:37 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، السبت، بدء إجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "أزوت" المحاصرة من قبل القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، في مدينة سيفيرودونيتسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وكتب ميروشنيك عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، "السكان المدنيون بدأوا في الخروج من أزوت
، عبر ممر ثان لا يخضع لسيطرة المسلحين".
وأشار ميروشنيك إلى أن المدنيين الذين يخرجون من المنطقة المحاصرة يتم اقتيادهم إلى مكان آمن
، بينما لا تزال هناك بعض التشكيلات الأوكرانية داخل عدد من مباني المصنع.
وتابع قائلا، "هناك تبادل لإطلاق النار بين الحين والآخر. لا يزال لديهم مئات المدنيين كرهائن. مع تضييق الخناق على المسلحين، سيتمكن المدنيين من مغادرة ملاجئهم. القوات المشتركة مستعدة لنقلهم وإجلائهم".
وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير 97 بالمائة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.