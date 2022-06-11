https://arabic.sputniknews.com/20220611/حبتور-يحمل-السعودية-والإمارات-مسؤولية-الأوضاع-المتردية-في-المحافظات-اليمنية-الواقعة-تحت-سيطرتهما-1063448398.html

حبتور يحمل السعودية والإمارات مسؤولية "الأوضاع المتردية" في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرتهما

حبتور يحمل السعودية والإمارات مسؤولية "الأوضاع المتردية" في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرتهما

حمل رئيس وزراء حكومة الإنقاذ في صنعاء (التابع لجماعة أنصار الله) عبد العزيز صالح بن حبتور، دولتي الإمارات والسعودية ما اسماه "الأوضاع المتردية في المحافظات... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T16:56+0000

2022-06-11T16:56+0000

2022-06-11T16:56+0000

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وقال خلال لقائه اليوم السبت، محافظي عدن طارق سلام والمهرة القعطبي علي حسين الفرجي، إن هذه الأوضاع هي "نتاج سعي دولتي الاحتلال لتكريس نهج الفوضى والخراب والدمار".وأضاف بن حبتور "دولتا الاحتلال تعملان بكل وسيلة من أجل إطالة أمد وجودهما في نهب ثروات اليمن ومقدراته واستغلال جزره وسواحله لمصالح الصهاينة والأمريكان والبريطانيين."وأكد حبتور أن "اليمن بسجله النضالي المشرف وتاريخه المقاوم للغزاة والمحتلين قادر على طرد المحتلين الجدد وضمان أمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه".وبحسب موقع "المسيرة" التابع لأنصار الله، ركز اللقاء بين حبتور ومحافظي عدن والمهرة "على الأوضاع في المحافظات الجنوبية المحتلة، في ظل استمرار الاختلاف والنزاع بين العملاء والمرتزقة بفصائلهما المتعددة وتأثير ذلك على الوضع الأمني والخدمي فيها وتداعياته الكارثية على المواطنين".وأشار الموقع إلى أن اللقاء "تطرق إلى محاولة الأطراف العميلة التغطية على الخلاف القائم، باختلاق الإشكاليات الأمنية وآخرها إحراق عدد من المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء في عدن للتغطية على عمليات سرقة الكميات المخصصة لتشغيل الكهرباء وقطاع الخدمات بشكل عام".وأضاف أن اللقاء تناول كذلك، "عمليات التجنيد وحشد القوات العسكرية الذي يشير بوضوح إلى قرب حدوث نزاع مسلح مرتقب من ناحية وعد العدة لاستمرار نهجهم العدائي ضد الشعب اليمني وفقاً لإملاءات تحالف العدوان من ناحية أخرى".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي