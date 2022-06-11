https://arabic.sputniknews.com/20220611/خبير-تسوية-النزاع-بين-كندا-والدنمارك-ليس-لها-تأثير-على-الحقوق-البحرية-المحيطة-1063433715.html

خبير: تسوية النزاع بين كندا والدنمارك ليس لها تأثير على الحقوق البحرية المحيطة

خبير: تسوية النزاع بين كندا والدنمارك ليس لها تأثير على الحقوق البحرية المحيطة

أكد البروقيسور مايكل بايرز، خبير القطب الشمالي وأستاذ السياسة بجامعة كورومبيا، أن تسوية النزاع بين كندا والدنمارك ليس لها تأثير على الحقوق البحرية المحيطة. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T12:57+0000

2022-06-11T12:57+0000

2022-06-11T12:57+0000

أخبار كندا

أخبار الدنمارك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048889321_0:84:1625:998_1920x0_80_0_0_acf7650ff0a531e138cf506bd10de42e.jpg

وحسب موقع صحيفة ذاجلوب آند ميل، علل بايرز ذلك بأن كندا والدنمارك حسمت هذه الأمور في عام 1973، مؤكدا أنه وبموجب هذا الاتفاق "ستتمكن من الذهاب إلى جزيرة هانز والخروج من كندا إلى أوروبا والعودة إليها"، ولفت إلى عدم وجود مسؤولين حدوديين في هذا المكان بناء على الاتفاق.وكانت كندا والدنمارك قد حسمتا نزاعًا إقليميًا على مساحة 1.3 كيلومتر مربع (0.4 ميل مربع) في جزيرة هانز في المحيط المتجمد الشمالي، ووفقًا للاتفاقية الجديدة، سيتم رسم حدود عبر الجزيرة، والتي ستقسمها بين إقليم نونافوت الكندي وإقليم جرينلاند الدنماركي شبه المستقل.وأوضح البروفيسور أن مصانع إضافية للعلم الدنماركي - واحتجاجات كندية - تلاها في أعوام 1988 و1995 و2002 و2003 و2004. في عام 2000، قام فريق من الجيولوجيين من الجمعية الجغرافية لكندا بزيارة الجزيرة ورسم خريطة لموقعها وأخذ عينات جيولوجية.وكانت كندا والدنمارك تعتزمان ترسيم الحدود عبر القناة في عام 1973، عندما كان البلدان يطوران اتفاقية حول ترسيم حدود الجرف القاري.وتم رسم الحدود حول الجزيرة، لكنها انتهت على مسافة 875 مترًا (2870 قدمًا) من شواطئها الشمالية والجنوبية، ولذا قررت الدولتان أن يتم التفاوض على حقوق الجزيرة بشكل منفصل؛ لأنها ليست منطقة بحرية.وبعد عقود، تمكنتا من تقاسم المسؤولية عن المشاكل البيئية في المنطقة، لكنهما لم تتمكنا من حل مشكلة الملكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220611/كندا-والدنمارك-تسويان-نزاعا-حول-جزيرة-هانز-في-المحيط-المتجمد-الشمالي-1063430260.html

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار كندا, أخبار الدنمارك