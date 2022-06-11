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https://arabic.sputniknews.com/20220611/قاض-أمريكي-يرفض-دعوى-اغتصاب-ضد-رونالدو--1063449759.html
قاض أمريكي يرفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو
قاض أمريكي يرفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو
رفض قاض أمريكي دعوى قضائية تتهم لاعب كرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، باغتصاب عارض أزياء أمريكية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T17:48+0000
2022-06-11T17:48+0000
رونالدو البرازيلي
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وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم السبت، أن امرأة بولاية نيفادا خسرت محاولتها بمحكمة أمريكية لإجبار اللاعب الدولي على أن يدفع ملايين الدولارات بعد أن حصلت على 375 ألف دولار مقابل سكوتها إثر ادعائها أنه حاول اغتصابها بلاس فيغاس في عام 2009.واستبعد قاض في لاس فيغاس الدعوى من المحكمة في وقت متأخر الجمعة لمعاقبة محامي المرأة لسوء النية واستخدام وثائق سرية مسروقة.ورفعت عارضة الأزياء السابقة والمدرسة مايورغا دعوى قضائية ضد اللاعب البرتغالي في سبتمبر/أيلول 2018، ووفقا لها، فقد وقع الحادث في عام 2009.ووفقا لـ"يوروسبورت"، بعد الحادث، لجأت مايورغا إلى الأطباء والشرطة، لكنها لم تذكر اسم المعتدي.وبعد رفع مايورغا للدعوة حاول رونالدو عقد صفقة معها ودفع لها 375 ألف دولار للصمت، وأرادت مايورغا إلغاء هذا الاتفاق.ولكن قال محامي رونالد في وقت سابق إن "هذه الاتفاقية ليست بأي حال اعترافا بالذنب".لا يشكك فريق رونالدو القانوني في أن الاثنين مارسا الجنس، لكنه يؤكد أنه كان بالتراضي وأن اتفاقية السرية تمنع الطرفين من الحديث عنها.ويعتبر كريستيانو رونالدو أحد أشهر الرياضيين في العالم، وهو الفائز بجائزة "بالون دور" مرات، وهي جائزة سنوية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، كما أنه يعد بطلا قوميا في البرتغال، وقاد بلاده إلى لقب بطولة أوروبا في عام 2016.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/ميسي-الأعلى-أجرا-في-عام-2022-الثاني-ليس-كريستيانو-رونالدو-1062337865.html
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رونالدو البرازيلي

قاض أمريكي يرفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو

17:48 GMT 11.06.2022
© REUTERS / DAVID KLEINكريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© REUTERS / DAVID KLEIN
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رفض قاض أمريكي دعوى قضائية تتهم لاعب كرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، باغتصاب عارض أزياء أمريكية.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم السبت، أن امرأة بولاية نيفادا خسرت محاولتها بمحكمة أمريكية لإجبار اللاعب الدولي على أن يدفع ملايين الدولارات بعد أن حصلت على 375 ألف دولار مقابل سكوتها إثر ادعائها أنه حاول اغتصابها بلاس فيغاس في عام 2009.
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واستبعد قاض في لاس فيغاس الدعوى من المحكمة في وقت متأخر الجمعة لمعاقبة محامي المرأة لسوء النية واستخدام وثائق سرية مسروقة.
ورفعت عارضة الأزياء السابقة والمدرسة مايورغا دعوى قضائية ضد اللاعب البرتغالي في سبتمبر/أيلول 2018، ووفقا لها، فقد وقع الحادث في عام 2009.
ووفقا لـ"يوروسبورت"، بعد الحادث، لجأت مايورغا إلى الأطباء والشرطة، لكنها لم تذكر اسم المعتدي.
وبعد رفع مايورغا للدعوة حاول رونالدو عقد صفقة معها ودفع لها 375 ألف دولار للصمت، وأرادت مايورغا إلغاء هذا الاتفاق.
ولكن قال محامي رونالد في وقت سابق إن "هذه الاتفاقية ليست بأي حال اعترافا بالذنب".
لا يشكك فريق رونالدو القانوني في أن الاثنين مارسا الجنس، لكنه يؤكد أنه كان بالتراضي وأن اتفاقية السرية تمنع الطرفين من الحديث عنها.
ويعتبر كريستيانو رونالدو أحد أشهر الرياضيين في العالم، وهو الفائز بجائزة "بالون دور" مرات، وهي جائزة سنوية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، كما أنه يعد بطلا قوميا في البرتغال، وقاد بلاده إلى لقب بطولة أوروبا في عام 2016.
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