https://arabic.sputniknews.com/20220611/مسؤول-إسرائيلي-سابق-الحرب-أمام-إيران-تدار-خلف-الكواليس-1063446730.html
مسؤول إسرائيلي سابق: الحرب أمام إيران تدار "خلف الكواليس"
مسؤول إسرائيلي سابق: الحرب أمام إيران تدار "خلف الكواليس"
قال مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اليوم السبت، إن المواجهة الإسرائيلية لإيران تدار "خلف الكواليس". 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T16:26+0000
2022-06-11T16:26+0000
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وأجرت صحيفة غلوبس العبرية، اليوم السبت، حوارا مع شبات، أكد من خلاله أن هناك حربا تدار بين بلاده وإيران، خاصة على الصعيد السيبراني، وبأن هذه الحرب مستمرة، ولم يعرف موعد نهايتها بعد، مضيفا أن تلك الحرب تدار في الحقيقة خلف الكواليس.وطالب بن شبات الإدارة الأمريكية بإظهار مبدأ القوة أمام إيران، ووضع الخيار العسكري على الطاولة، مؤكدا أنه دون ذلك فإن إيران ستستمر في برنامجها النووي ولن يقف أمامها أي رادع أو أي قوة.وناشد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق خلال حواره مع الصحيفة العبرية غلوبس، الإدارة الأمريكية بعدم الاكتفاء بذلك بل فرض عقوبات اقتصادية رادعة على إيران تعمل على قلب المواطنين الإيرانيين على النظام الحاكم في إيران، على حد قوله.وأضاف مائير بن شبات، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بحالة تنظيم جديد، ربما فريدة من نوعها، تطمس فيها الحدود بين دول المنطقة نفسها.وأوضح بن شبات حول مدى إمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة باتفاقات "إبراهام"، أوضح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق أنه "لا بركة إلا في الخفاء"، والتي تعني وجود تفاهمات تسبق التوقيع على اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب.وذكر مائير بن شبات أن هناك ملامح جديدة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تجرى إعادة تنظيم للمنطقة نتيجة للتوقيع على اتفاقات "إبراهام"، مضيفا أن الدول العربية السنية المعتدلة تنظر إلى دولة إسرائيل باعتبارها شريك شرعي في كثير من القضايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-السابق-الشرق-الأوسط-في-حالة-تنظيم-جديد-تطمس-فيه-الحدود-1063440879.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
مسؤول إسرائيلي سابق: الحرب أمام إيران تدار "خلف الكواليس"
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قال مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اليوم السبت، إن المواجهة الإسرائيلية لإيران تدار "خلف الكواليس".
وأجرت صحيفة غلوبس العبرية، اليوم السبت، حوارا مع شبات
، أكد من خلاله أن هناك حربا تدار بين بلاده وإيران، خاصة على الصعيد السيبراني، وبأن هذه الحرب مستمرة، ولم يعرف موعد نهايتها بعد، مضيفا أن تلك الحرب تدار في الحقيقة خلف الكواليس.
وطالب بن شبات الإدارة الأمريكية بإظهار مبدأ القوة أمام إيران، ووضع الخيار العسكري على الطاولة، مؤكدا أنه دون ذلك فإن إيران ستستمر في برنامجها النووي ولن يقف أمامها أي رادع أو أي قوة.
وناشد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق خلال حواره مع الصحيفة العبرية غلوبس، الإدارة الأمريكية
بعدم الاكتفاء بذلك بل فرض عقوبات اقتصادية رادعة على إيران تعمل على قلب المواطنين الإيرانيين على النظام الحاكم في إيران، على حد قوله.
وأضاف مائير بن شبات، أن منطقة الشرق الأوسط
تمر بحالة تنظيم جديد، ربما فريدة من نوعها، تطمس فيها الحدود بين دول المنطقة نفسها.
وأوضح بن شبات حول مدى إمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة باتفاقات "إبراهام"، أوضح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق أنه "لا بركة إلا في الخفاء"، والتي تعني وجود تفاهمات تسبق التوقيع على اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب.
وذكر مائير بن شبات أن هناك ملامح جديدة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تجرى إعادة تنظيم للمنطقة نتيجة للتوقيع على اتفاقات "إبراهام"، مضيفا أن الدول العربية السنية المعتدلة تنظر إلى دولة إسرائيل باعتبارها شريك شرعي في كثير من القضايا.