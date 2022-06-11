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https://arabic.sputniknews.com/20220611/نظام-تشغيل-آبل-القادم-يتيح-طريقة-سهلة-لنقل-بيانات-شريحة-إي-سيم-إلى-آيفون-جديد-1063442823.html
نظام تشغيل "آبل" القادم يتيح طريقة سهلة لنقل بيانات شريحة "‏إي سيم‏" إلى "آيفون" جديد
نظام تشغيل "آبل" القادم يتيح طريقة سهلة لنقل بيانات شريحة "‏إي سيم‏" إلى "آيفون" جديد
كشفت تسريبات أن نظام تشغيل "آي أو إس 16" القادم من شركة "آبل" الأمريكية سيتضمن ميزة نقل ‏بيانات الشريحة الإلكترونية "‏eSim‏" إلى هاتف "آيفون" جديد بسهولة.‏ 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:42+0000
2022-06-11T15:42+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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ويدعم "آي أو إس 16" نقل شريحة "eSIM" من "آيفون" الحالي إلى آخر جديد باستخدام تقنية "البلوتوث".وفي الوقت الحالي، يستوجب على المستخدمين الذين اشتروا هاتف "آيفون" جديد، ويمتلكون شريحة "eSIM" أن يتصلوا بمشغل شبكة الجوال لإعادة إصدارها، أو الذهاب إلى متجر الشبكة التي يتبعون لها من أجل نقل بياناتها، فيما تسهّل بعض شركات الاتصالات عملية نقل البيانات من خلال جعل المستخدمين يمسحون رموز "QR".ولكن من الممكن نقل شريحة "eSIM" عبر "البلوتوث" بواسطة نظام "آي أو إس 16" فقط في حال إن كانت شبكة المحمول تدعم هذه الميزة، وفقا لموقع "ماك رومرز".وسيتم طرح نظام تشغيل "آي أو إس 16" لكافة جمهور "آبل" خلال فصل الخريف، وتحديدا في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن هواتف "آيفون 14" الجديدة.ويقدم نظام تشغيل "آي أو إس 16" مميزات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتواصل إضافة إلى تحديث شاشة القفل بصورة تمنح مستخدمي هواتف "آيفون" تجربة جديدة.ويوفر نظام تشغيل "آبل" الجديد مميزات جديدة في تبادل الرسائل والبريد ومكتبة صور "آي كلاود"، إضافة إلى مزايا أفضل فيما يخص النص الحي والبحث العام المرئي.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/بداية-من-سبتمبر-تعديل-نص-الرسائل-في-آيفون-وإلغاء-إرسالها-1063211744.html
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شركة آبل, مجتمع, منوعات

نظام تشغيل "آبل" القادم يتيح طريقة سهلة لنقل بيانات شريحة "‏إي سيم‏" إلى "آيفون" جديد

15:42 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / KEVORK DJANSEZIANنظام تشغيل "آي أو إس" في أجهزة شركة "آبل" الأمريكية
نظام تشغيل آي أو إس في أجهزة شركة آبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
نظام تشغيل "آي أو إس" في أجهزة شركة "آبل" الأمريكية
© AFP 2022 / KEVORK DJANSEZIAN
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كشفت تسريبات أن نظام تشغيل "آي أو إس 16" القادم من شركة "آبل" الأمريكية سيتضمن ميزة نقل ‏بيانات الشريحة الإلكترونية "‏eSim‏" إلى هاتف "آيفون" جديد بسهولة.‏
ويدعم "آي أو إس 16" نقل شريحة "eSIM" من "آيفون" الحالي إلى آخر جديد باستخدام تقنية "البلوتوث".
وفي الوقت الحالي، يستوجب على المستخدمين الذين اشتروا هاتف "آيفون" جديد، ويمتلكون شريحة "eSIM" أن يتصلوا بمشغل شبكة الجوال لإعادة إصدارها، أو الذهاب إلى متجر الشبكة التي يتبعون لها من أجل نقل بياناتها، فيما تسهّل بعض شركات الاتصالات عملية نقل البيانات من خلال جعل المستخدمين يمسحون رموز "QR".
ولكن من الممكن نقل شريحة "eSIM" عبر "البلوتوث" بواسطة نظام "آي أو إس 16" فقط في حال إن كانت شبكة المحمول تدعم هذه الميزة، وفقا لموقع "ماك رومرز".
وسيتم طرح نظام تشغيل "آي أو إس 16" لكافة جمهور "آبل" خلال فصل الخريف، وتحديدا في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن هواتف "آيفون 14" الجديدة.
شركة آبل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
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ويقدم نظام تشغيل "آي أو إس 16" مميزات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتواصل إضافة إلى تحديث شاشة القفل بصورة تمنح مستخدمي هواتف "آيفون" تجربة جديدة.
ويوفر نظام تشغيل "آبل" الجديد مميزات جديدة في تبادل الرسائل والبريد ومكتبة صور "آي كلاود"، إضافة إلى مزايا أفضل فيما يخص النص الحي والبحث العام المرئي.
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