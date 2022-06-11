https://arabic.sputniknews.com/20220611/واشنطن-وطوكيو-وسيئول-تدين-إطلاق-بيونغ-يانغ-صواريخ-باليستية-1063418137.html

واشنطن وطوكيو وسيئول تدين إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية

واشنطن وطوكيو وسيئول تدين إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية

أدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، اليوم السبت، إطلاق بيونغ يانغ وابلا من الصواريخ الباليستية تجاه البحر. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T06:58+0000

2022-06-11T06:58+0000

2022-06-11T06:58+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، أن "اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدين إطلاق صواريخ تجاه البحر".وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا، اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات أقوى "للدفاع عن النفس"، قائلا إنَّ بلاده تواجه ظرفا أمنيا "خطيرا للغاية".وألقى كيم جونغ أون الرسالة خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أنه أثناء ترؤسه الاجتماع، قال كيم إن الحق في الدفاع عن النفس هو مسألة تتعلق حماية السيادة الوطنية.وقال إن الظروف الأمنية لكوريا الشمالية "خطيرة للغاية" وأن الأمن الإقليمي يهدد بتوترات أعمق، حيث أكد من جديد مبدأ "النضال القوي" وحث على بذل الجهود لتحقيق هدف تعزيز قدرات الدفاع الوطني بسرعة أكبر.وفي وقت سابق، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب نووية، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم.وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالت دون تمرير مشروع القرار.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/كوريا-الجنوبية-تفكر-في-فرض-عقوبات-أحادية-الجانب-على-جارتها-الشمالية-إذا-اختبرت-أسلحة-نووية-1063399594.html

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