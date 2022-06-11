https://arabic.sputniknews.com/20220611/1063438785.html

إسرائيل... لابيد يرد على نتنياهو بشأن وثيقة "حق العودة"

إسرائيل... لابيد يرد على نتنياهو بشأن وثيقة "حق العودة"

رد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، على رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بشأن وثيقة قال الأخير إن الحكومة تروج لها لتنفيذ حق العودة للاجئين... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T14:35+0000

2022-06-11T14:35+0000

2022-06-11T14:35+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_65e6983118b6bd77c153660ea62b70c7.jpg

وكانت النائبة العربية في الكنيست (البرلمان) غيداء ريناوي زعبي من حزب "ميرتس" (يسار) قد قالت قبل أيام، إن سبب موافقتها الانضمام إلى حكومة بينيت-لابيد كان "إنجازا تاريخيا" وُعدت به، وهو عودة سكان قريتي إقرت وبرعم العربيتين في منطقة الجليل (شمال)، بعدما تم تهجيرهما عام 1948.وشارك نتنياهو، اليوم السبت، منشورا لأحد مؤيديه اتهم فيه لابيد ببيع إسرائيل للنائبة العربية زعبي وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال لابيد رده على نتنياهو عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك إن "آلة الكذب التي يستخدمها نتنياهو باتت تعمل لوقت إضافي".وأضاف: "في بعض الأحيان عليك أن تضغط على نفسك لتصدق أن هذا الرجل (نتنياهو) كان رئيس وزراء في إسرائيل".ومضى بقوله: "هذه وثيقة مطالب أحادية الجانب وهمية بشكل خاص. لم يتعهد بها أحد على الإطلاق".وتابع لابيد: "أنا أعارض بشكل ثابت ومطلق حق العودة"، مضيفا، "كانت هناك حكومة في إسرائيل ناقشت هذا الأمر - في عام 1998، اقترح وزير العدل (وقتها) تساحي هنغبي إقامة مستوطنات جديدة للنازحين في إقرت وبرعم وقتها كان بنيامين نتنياهو هو رئيس الحكومة".وأمس الجمعة توعد لابيد، من يعرض الحكومة للخطر من الداخل بدفع الثمن.وجاءت تصريحات لابيد على خلفية التفكك التدريجي للائتلاف الحكومي الذي تشكل العام الماضي بالاتفاق بينه وبين رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، مع وجود أعضاء كنيست متمردين من اليسار ومنشقين آخرين من اليمين داخل الائتلاف.وقال لابيد في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" وفق قناة "كان" الرسمية: "كل من يهدد هذه الحكومة من الداخل يجب أن يعلم أنه سيدفع ثمن ذلك".وفي رسالة على ما يبدو، أرسل لابيد التحذير نفسه حول "الثمن" إلى النائبة العربية زعبي ومازن غنايم من القائمة الموحدة، اللذين صوتا ضد قانون طرحه الائتلاف حول تمديد "قانون الاستيطان"، إضافة إلى النائب من اليمين نير أورباح الذي يفكر في الاستقالة من الائتلاف في ظل تفككه، قائلا: "أعرض عليكم صفقة أفضل – أن تقاتلوا معنا من أجل هذه الحكومة للحفاظ عليها. أن تقرروا أنكم جزء من فريق رابح، وليس فريقا خسر لنفسه".

https://arabic.sputniknews.com/20220610/لابيد-من-يعرض-الحكومة-للخطر-من-الداخل-سيدفع-الثمن-1063407784.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم