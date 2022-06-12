https://arabic.sputniknews.com/20220612/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-31-شخصا-بتهمة-التخطيط-لأعمال-شغب-تستهدف-حفلا-للمثليين-1063498337.html

الشرطة الأمريكية تعتقل 31 شخصا بتهمة التخطيط لأعمال شغب تستهدف "حفلا للمثليين"

الشرطة الأمريكية تعتقل 31 شخصا بتهمة التخطيط لأعمال شغب تستهدف "حفلا للمثليين"

قالت الشرطة الأمريكية إنه تم القبض على 31 شخصًا ينتمون إلى الجماعة القومية البيضاء "جبهة باتريوت" بالقرب من حدث لذوي الميول الجنسية المثلية والمزدوجة السنوي،... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T19:45+0000

2022-06-12T19:45+0000

2022-06-12T19:45+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال لي وايت رئيس شرطة المدينة في مؤتمر صحفي إنه "تم احتجاز المشتبه بهم للاشتباه في تآمرهم للقيام بأعمال شغب، وكان من بين المحتجزين في وقت متأخر من يوم السبت، رجل يحمل نفس اسم مؤسس جبهة باتريوت، توماس رايان روسو"، حسبما ذكرت "سي إن بي سي".وكشف وايت أن الشرطة علمت في الأيام الأخيرة، أن عددًا من المجموعات خططت لزعزعة حدث "برايد إن ذا بارك" السنوي الذي يسلط الضوء على نضالات الحقوق المدنية لمجتمعات ذوي الميول الجنسية المثلية والمزدوجة.وتابع وايت أنه قد "تمت زيادة عدد عناصر الأمن وزيادة درجة الاستنفار بحلول الوقت الذي أرسل فيه المخبرون تقريرًا عن 20 شخصًا في سيارة تجر حاوية بعد ظهر يوم السبت".وقال وايت نقلاً عن المتصل الذي أبلغ عن النشاط المشبوه، أن المشتبه بهم كانوا يرتدون أقنعة ودروعًا و"يشبهون جيشًا صغيرًا".وبعد عشر دقائق من ذلك، أوقفت الشرطة السيارة وألقت القبض على 31 شخصًا "بلباس موحد".ولفت إلى أن "المشتبه بهم يقيمون في ولايات متعددة، بما في ذلك تكساس ويوتا وأيداهو وكولورادو وساوث داكوتا وإلينوي وأركنساس ووايومنغ وواشنطن وأوريغون وفيرجينيا".وشدد وليت على أن العصابة "جاءت لإثارة الشغب".

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