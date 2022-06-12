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https://arabic.sputniknews.com/20220612/بايدن-يعلن-تحمل-الحكومة-الاتحادية-التكاليف-الكاملة-لتعافي-نيو-مكسيكو-من-حرائق-الغابات-1063461381.html
بايدن يعلن تحمل الحكومة الاتحادية التكاليف الكاملة لتعافي نيو مكسيكو من حرائق الغابات
بايدن يعلن تحمل الحكومة الاتحادية التكاليف الكاملة لتعافي نيو مكسيكو من حرائق الغابات
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، أن الحكومة الاتحادية الأمريكية ستمول 100% من جهود التصدي لحرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T03:55+0000
2022-06-12T03:59+0000
جو بايدن
حرائق الغابات
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وأضاف بايدن للمسؤولين المنتخبين ورجال الإسعاف في إحاطة بعد الظهر في مدينة سانتا في عاصمة الولاية، حيث يراجع الجهود المبذولة لمكافحة أكبر حريق تشهده الولاية في التاريخ المسجل: "تقع على عاتقنا مسؤولية مساعدة الولاية على التعافي".وتابع: "أعلن اليوم تغطية الحكومة الاتحادية للتكاليف بشكل كامل"، رغم أنه قال في وقت سابق السبت، إنه سيحتاج إلى موافقة الكونغرس على بعض التمويل.ودمر الحريق الذي أججه الجفاف والرياح، مئات المنازل في الجبال شمال شرق سانتا في منذ إعلان هيئة الغابات الأمريكية خروج حريقين عن السيطرة في أبريل الماضي، وفقا لشبكة "سي بي إس".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/ما-الذي-يقولهغضب-أمريكي-من-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-1063416146.html
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جو بايدن, حرائق الغابات

بايدن يعلن تحمل الحكومة الاتحادية التكاليف الكاملة لتعافي نيو مكسيكو من حرائق الغابات

03:55 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 03:59 GMT 12.06.2022)
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، أن الحكومة الاتحادية الأمريكية ستمول 100% من جهود التصدي لحرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو.
وأضاف بايدن للمسؤولين المنتخبين ورجال الإسعاف في إحاطة بعد الظهر في مدينة سانتا في عاصمة الولاية، حيث يراجع الجهود المبذولة لمكافحة أكبر حريق تشهده الولاية في التاريخ المسجل: "تقع على عاتقنا مسؤولية مساعدة الولاية على التعافي".
وتابع: "أعلن اليوم تغطية الحكومة الاتحادية للتكاليف بشكل كامل"، رغم أنه قال في وقت سابق السبت، إنه سيحتاج إلى موافقة الكونغرس على بعض التمويل.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
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أمس, 05:29 GMT
ودمر الحريق الذي أججه الجفاف والرياح، مئات المنازل في الجبال شمال شرق سانتا في منذ إعلان هيئة الغابات الأمريكية خروج حريقين عن السيطرة في أبريل الماضي، وفقا لشبكة "سي بي إس".
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