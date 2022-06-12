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https://arabic.sputniknews.com/20220612/تيك-توك-يطرح-ميزات-جديدة-لمنع-إدمان-استخدامه-1063474041.html
‏"تيك توك" يطرح ميزات جديدة لمنع إدمان استخدامه
‏"تيك توك" يطرح ميزات جديدة لمنع إدمان استخدامه
يستعد تطبيق الفيديوهات الصيني "تيك توك" لطرح ميزات جديدة تمنع الملايين من مستخدميه من ‏مواصلة استخدامه لساعات متواصلة يوميا.‏ 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T10:45+0000
2022-06-12T10:45+0000
مجتمع
منوعات
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وصمم "تيك توك" أداتين جديدتين لمساعدة مستخدميه على التحكم في مقدار الوقت الإجمالي الذي يقضونه على منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.الأداة الأولى ستسمح للمستخدمين بتعيين حدود زمنية، قبل طلب الحصول على استراحة بعد قدر معين من وقت الشاشة غير المنقطع، وهو رقم يمكن للمستخدم تحديده بنفسه إذا رغب في ذلك.أما الأداة الثانية فهي عبارة عن لوحة معلومات وقت الشاشة الجديدة أيضا، وتتضمن ملاحظات لمستخدمي "تيك توك" حول مقدار الوقت الذي يقضونه في التطبيق، وعدد مرات فتحه، وتفصيل استخدامهم له في الليل والنهار.وسيتم طرح الميزتين الجديدتين خلال الأسابيع المقبلة.يشار إلى أن "تيك توك" يمتلك بالفعل ميزة إدارة وقت الشاشة، التي تتيح لمستخدمي التطبيق المعنيين، أو لأولياء أمورهم، تعيين بدل للدقائق التي يمكنهم قضاؤها على منصة الفيديوهات كل يوم.وعند تجاوز الوقت المحدد، سيطلب "تيك توك" إدخال رمز مرور محدد مسبقا لمواصلة استخدام التطبيق، مما يؤدي إلى زيادة سرعة التمرير.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/تيك-توك-يحظر-حساب-سبوتنيك-مولدوفا-دون-تفسير-1063153601.html
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مجتمع, منوعات

‏"تيك توك" يطرح ميزات جديدة لمنع إدمان استخدامه

10:45 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVANتطبيق "تيك توك" الذكي
تطبيق تيك توك الذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
تطبيق "تيك توك" الذكي
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN
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يستعد تطبيق الفيديوهات الصيني "تيك توك" لطرح ميزات جديدة تمنع الملايين من مستخدميه من ‏مواصلة استخدامه لساعات متواصلة يوميا.‏
وصمم "تيك توك" أداتين جديدتين لمساعدة مستخدميه على التحكم في مقدار الوقت الإجمالي الذي يقضونه على منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
الأداة الأولى ستسمح للمستخدمين بتعيين حدود زمنية، قبل طلب الحصول على استراحة بعد قدر معين من وقت الشاشة غير المنقطع، وهو رقم يمكن للمستخدم تحديده بنفسه إذا رغب في ذلك.
أما الأداة الثانية فهي عبارة عن لوحة معلومات وقت الشاشة الجديدة أيضا، وتتضمن ملاحظات لمستخدمي "تيك توك" حول مقدار الوقت الذي يقضونه في التطبيق، وعدد مرات فتحه، وتفصيل استخدامهم له في الليل والنهار.
وسيتم طرح الميزتين الجديدتين خلال الأسابيع المقبلة.
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يشار إلى أن "تيك توك" يمتلك بالفعل ميزة إدارة وقت الشاشة، التي تتيح لمستخدمي التطبيق المعنيين، أو لأولياء أمورهم، تعيين بدل للدقائق التي يمكنهم قضاؤها على منصة الفيديوهات كل يوم.
وعند تجاوز الوقت المحدد، سيطلب "تيك توك" إدخال رمز مرور محدد مسبقا لمواصلة استخدام التطبيق، مما يؤدي إلى زيادة سرعة التمرير.
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