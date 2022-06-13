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أمين عام اتحاد الشغل التونسي عن فيديوهات التهديد بالقتل: لا نهاب أي شيء في نضالنا من أجل الوطن
أمين عام اتحاد الشغل التونسي عن فيديوهات التهديد بالقتل: لا نهاب أي شيء في نضالنا من أجل الوطن
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي أن الاتحاد وأعضاءه لا يهابون أي تهديدات في نضالهم من أجل الوطن. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T20:00+0000
2022-06-13T20:00+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات نقلها موقع إذاعة شمس إف إم التونسية، وجّه الطبوبي انتقادات إلى النيابة العمومية التونسية؛ لأنها بحسبه "لم تتحرك أمام ما ينشر من فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل تهديدا بالقتل وسفك الدماء وشيطنة المنظمة الشغيلة".تصريحات الطبوبي جاءت خلال إشرافه، اليوم الاثنين 13 يونيو/ حزيران، على الندوة الجهوية للإطارات النقابية بجهة المنستير.وقال الطبوبي: "الاتحاد لا يهاب أي تهديد مهما كان نوعه، في نضاله من أجل ضمان مناعة الوطن ومن أجل افتكاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين"، لافتا إلى أن هدفه (الاتحاد) "إرساء دولة قانون ومؤسسات للعدل والإنصاف".وانتقد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي ما قال إنه "إعداد خطة لخمسين سنة لإنقاذ البلاد من قبل حكومة معينة بمرسوم لفترة انتخابية مؤقتة"، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تصوره في ظل "غياب مؤسسات منتخبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/اتحاد-الشغل-التونسي-أصبحنا-مستهدفين-بعد-رفض-دعوة-سعيد-للحوار-1063335397.html
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أخبار تونس اليوم

أمين عام اتحاد الشغل التونسي عن فيديوهات التهديد بالقتل: لا نهاب أي شيء في نضالنا من أجل الوطن

20:00 GMT 13.06.2022
© Photo / Mariam Gaderaمظاهرات حزبية تطالب بالعودة إلى مسار الديمقراطية، تونس، 15 مايو/ آيار 2022
مظاهرات حزبية تطالب بالعودة إلى مسار الديمقراطية، تونس، 15 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Photo / Mariam Gadera
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أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي أن الاتحاد وأعضاءه لا يهابون أي تهديدات في نضالهم من أجل الوطن.
وحسب تصريحات نقلها موقع إذاعة شمس إف إم التونسية، وجّه الطبوبي انتقادات إلى النيابة العمومية التونسية؛ لأنها بحسبه "لم تتحرك أمام ما ينشر من فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل تهديدا بالقتل وسفك الدماء وشيطنة المنظمة الشغيلة".
نور الدين الطبوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
اتحاد الشغل التونسي: أصبحنا مستهدفين بعد رفض دعوة سعيد للحوار
9 يونيو, 12:54 GMT
تصريحات الطبوبي جاءت خلال إشرافه، اليوم الاثنين 13 يونيو/ حزيران، على الندوة الجهوية للإطارات النقابية بجهة المنستير.
وقال الطبوبي: "الاتحاد لا يهاب أي تهديد مهما كان نوعه، في نضاله من أجل ضمان مناعة الوطن ومن أجل افتكاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين"، لافتا إلى أن هدفه (الاتحاد) "إرساء دولة قانون ومؤسسات للعدل والإنصاف".

وحول موقف الاتحاد من الاستفتاء، قال الطبوبي: "لم نقرر موقفنا من الاستفتاء بعد"، مؤكدا أن "مؤسسات الاتحاد سوف تجتمع لاحقا للخروج بموقف واضح".

وانتقد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي ما قال إنه "إعداد خطة لخمسين سنة لإنقاذ البلاد من قبل حكومة معينة بمرسوم لفترة انتخابية مؤقتة"، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تصوره في ظل "غياب مؤسسات منتخبة".
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