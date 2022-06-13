https://arabic.sputniknews.com/20220613/أمين-عام-اتحاد-الشغل-التونسي-عن-فيديوهات-التهديد-بالقتل-لا-نهاب-أي-شيء-في-نضالنا-من-أجل-الوطن-1063541607.html
أمين عام اتحاد الشغل التونسي عن فيديوهات التهديد بالقتل: لا نهاب أي شيء في نضالنا من أجل الوطن
أمين عام اتحاد الشغل التونسي عن فيديوهات التهديد بالقتل: لا نهاب أي شيء في نضالنا من أجل الوطن
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي أن الاتحاد وأعضاءه لا يهابون أي تهديدات في نضالهم من أجل الوطن. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T20:00+0000
2022-06-13T20:00+0000
2022-06-13T20:00+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062273714_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_adbc8eab9e20e534fe83bbf9e4a1c45a.jpg
وحسب تصريحات نقلها موقع إذاعة شمس إف إم التونسية، وجّه الطبوبي انتقادات إلى النيابة العمومية التونسية؛ لأنها بحسبه "لم تتحرك أمام ما ينشر من فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل تهديدا بالقتل وسفك الدماء وشيطنة المنظمة الشغيلة".تصريحات الطبوبي جاءت خلال إشرافه، اليوم الاثنين 13 يونيو/ حزيران، على الندوة الجهوية للإطارات النقابية بجهة المنستير.وقال الطبوبي: "الاتحاد لا يهاب أي تهديد مهما كان نوعه، في نضاله من أجل ضمان مناعة الوطن ومن أجل افتكاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين"، لافتا إلى أن هدفه (الاتحاد) "إرساء دولة قانون ومؤسسات للعدل والإنصاف".وانتقد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي ما قال إنه "إعداد خطة لخمسين سنة لإنقاذ البلاد من قبل حكومة معينة بمرسوم لفترة انتخابية مؤقتة"، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تصوره في ظل "غياب مؤسسات منتخبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/اتحاد-الشغل-التونسي-أصبحنا-مستهدفين-بعد-رفض-دعوة-سعيد-للحوار-1063335397.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062273714_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d4c425cead7e1b23f4ac7191f111b375.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
أمين عام اتحاد الشغل التونسي عن فيديوهات التهديد بالقتل: لا نهاب أي شيء في نضالنا من أجل الوطن
تابعنا عبر
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي أن الاتحاد وأعضاءه لا يهابون أي تهديدات في نضالهم من أجل الوطن.
وحسب تصريحات نقلها موقع إذاعة شمس
إف إم التونسية، وجّه الطبوبي انتقادات إلى النيابة العمومية التونسية؛ لأنها بحسبه "لم تتحرك أمام ما ينشر من فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل تهديدا بالقتل وسفك الدماء وشيطنة المنظمة الشغيلة".
تصريحات الطبوبي
جاءت خلال إشرافه، اليوم الاثنين 13 يونيو/ حزيران، على الندوة الجهوية للإطارات النقابية بجهة المنستير.
وقال الطبوبي: "الاتحاد لا يهاب أي تهديد مهما كان نوعه، في نضاله من أجل ضمان مناعة الوطن ومن أجل افتكاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين"، لافتا إلى أن هدفه (الاتحاد) "إرساء دولة قانون ومؤسسات للعدل والإنصاف".
وحول موقف الاتحاد من الاستفتاء، قال الطبوبي: "لم نقرر موقفنا من الاستفتاء بعد"، مؤكدا أن "مؤسسات الاتحاد سوف تجتمع لاحقا للخروج بموقف واضح".
وانتقد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي ما قال إنه "إعداد خطة لخمسين سنة لإنقاذ البلاد من قبل حكومة معينة بمرسوم لفترة انتخابية مؤقتة"، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تصوره في ظل "غياب مؤسسات
منتخبة".