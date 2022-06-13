https://arabic.sputniknews.com/20220613/أمين-عام-اتحاد-الشغل-التونسي-عن-فيديوهات-التهديد-بالقتل-لا-نهاب-أي-شيء-في-نضالنا-من-أجل-الوطن-1063541607.html

أمين عام اتحاد الشغل التونسي عن فيديوهات التهديد بالقتل: لا نهاب أي شيء في نضالنا من أجل الوطن

أمين عام اتحاد الشغل التونسي عن فيديوهات التهديد بالقتل: لا نهاب أي شيء في نضالنا من أجل الوطن

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي أن الاتحاد وأعضاءه لا يهابون أي تهديدات في نضالهم من أجل الوطن. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

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2022-06-13T20:00+0000

أخبار تونس اليوم

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وحسب تصريحات نقلها موقع إذاعة شمس إف إم التونسية، وجّه الطبوبي انتقادات إلى النيابة العمومية التونسية؛ لأنها بحسبه "لم تتحرك أمام ما ينشر من فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل تهديدا بالقتل وسفك الدماء وشيطنة المنظمة الشغيلة".تصريحات الطبوبي جاءت خلال إشرافه، اليوم الاثنين 13 يونيو/ حزيران، على الندوة الجهوية للإطارات النقابية بجهة المنستير.وقال الطبوبي: "الاتحاد لا يهاب أي تهديد مهما كان نوعه، في نضاله من أجل ضمان مناعة الوطن ومن أجل افتكاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين"، لافتا إلى أن هدفه (الاتحاد) "إرساء دولة قانون ومؤسسات للعدل والإنصاف".وانتقد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي ما قال إنه "إعداد خطة لخمسين سنة لإنقاذ البلاد من قبل حكومة معينة بمرسوم لفترة انتخابية مؤقتة"، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تصوره في ظل "غياب مؤسسات منتخبة".

https://arabic.sputniknews.com/20220609/اتحاد-الشغل-التونسي-أصبحنا-مستهدفين-بعد-رفض-دعوة-سعيد-للحوار-1063335397.html

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