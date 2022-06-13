https://arabic.sputniknews.com/20220613/إيران-تهدد-إسرائيل-بإجراء-لازم-ضد-أي-عمل-خارجي-ضدها-1063530644.html
إيران تهدد إسرائيل بإجراء لازم ضد أي عمل خارجي ضدها
إيران تهدد إسرائيل بإجراء لازم ضد أي عمل خارجي ضدها
ردت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، على "التحركات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة ضد إيران"، مؤكدة أنها "ستتخذ أي إجراء لازم ضد أي عمل خارجي يقوم به الكيان... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:13+0000
2022-06-13T15:13+0000
2022-06-13T15:13+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
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وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، أن "أمن الشعب خط أحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وقال جهرمي إن "طبيعة الكيان الصهيوني الغاصب التي كانت ولا تزال واضحة والتأسيس غير الشرعي لهذا الكيان يقوم على الإرهاب والقمع والقتل، واستمراره يقوم على ذات الطبيعة الإرهابية". وأضاف:وكان العميد علي رضا تنكسيري، قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، قال أخيرا إن "من يسمح بموطئ قدم في المنطقة للكيان الصهيوني البغيض سيعرض أمن بلاده للخطر ويثير الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة أيضا".وذكرت وكالة إرنا أن تصريح العميد تنكسيري جاء خلال تفقده القواعد الهندسية والدفاع المدني للوقوف على مستوى الجهوزية القتالية لدى سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، وذلك في جزيرة "طنب الكبرى".ووجّه قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري تحذيرا إلى إسرائيل، مهددا بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة.وقال العميد حيدري: "إن الكيان الغاصب احتل أراضي المسلمين وستعود هذه الأراضي إلى حضن الإسلام في أقل من 25 عاما"، مضيفا أن "الإنجازات العسكرية والدفاعية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم شوكة في عيون الأعداء"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الجيش-الإيراني-يهدد-إسرائيل-بتسوية-تل-أبيب-وحيفا-بالأرض-في-حال-ارتكاب-أي-حماقة-1063211580.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تهدد إسرائيل بإجراء لازم ضد أي عمل خارجي ضدها
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ردت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، على "التحركات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة ضد إيران"، مؤكدة أنها "ستتخذ أي إجراء لازم ضد أي عمل خارجي يقوم به الكيان الصهيوني".
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية
، أن "أمن الشعب خط أحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال جهرمي إن "طبيعة الكيان الصهيوني الغاصب التي كانت ولا تزال واضحة والتأسيس غير الشرعي لهذا الكيان يقوم على الإرهاب والقمع والقتل، واستمراره يقوم على ذات الطبيعة الإرهابية". وأضاف:
لذلك، فإن موقف إيران من هذا الكيان والطبيعة واضح، وسيظل واضحاً، ومن الطبيعي أن يتوقع من المؤسسات الدولية اتخاذ موقف واضح من هذه الطبيعة غير الشرعية وتوجيه رد واضح على الأعمال غير المشروعة والإرهابية لمثل هذا الكيان.
وكان العميد علي رضا تنكسيري، قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، قال أخيرا إن "من يسمح بموطئ قدم في المنطقة للكيان الصهيوني البغيض سيعرض أمن بلاده للخطر
ويثير الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة أيضا".
وذكرت وكالة إرنا
أن تصريح العميد تنكسيري جاء خلال تفقده القواعد الهندسية والدفاع المدني للوقوف على مستوى الجهوزية القتالية لدى سلاح البحرية
التابع للحرس الثوري، وذلك في جزيرة "طنب الكبرى".
ووجّه قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري تحذيرا إلى إسرائيل، مهددا بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض
في حال ارتكاب أي حماقة.
وقال العميد حيدري: "إن الكيان الغاصب احتل أراضي المسلمين وستعود هذه الأراضي إلى حضن الإسلام في أقل من 25 عاما"، مضيفا أن "الإنجازات العسكرية والدفاعية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم شوكة في عيون الأعداء"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية
.