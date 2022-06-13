https://arabic.sputniknews.com/20220613/الحلبوسي-خيار-حل-البرلمان-العراقي-لم-يطرح-حتى-الآن--1063524028.html

الحلبوسي: خيار حل البرلمان العراقي لم يطرح حتى الآن

الحلبوسي: خيار حل البرلمان العراقي لم يطرح حتى الآن

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T13:14+0000

2022-06-13T13:14+0000

2022-06-13T13:14+0000

أخبار العراق اليوم

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي في عمان، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال إن حل البرلمان والانتخابات المبكرة هو خيار دستوري، وأن الانتخابات السابقة كانت مبكرة و"جرت بحل البرلمان، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الخيار".وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أن هناك جهودا لتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب.وفيما يتعلق باستقالة نواب الكتلة الصدرية، قال الحلبوسي إنه سيكون لها تأثير سياسي خاصة وأنها كانت قد حققت أعلى نتائج، مؤكدا أن "وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم".وعن الإجراءات القانونية عقب استقالة نواب الكتلة، قال إنها "ستمضي بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية".

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أخبار العراق اليوم