https://arabic.sputniknews.com/20220613/العراق-يسعى-للحد-من-ظاهرة-عمالة-الأطفال-بمنح-رواتب-للأسر-1063516175.html
العراق يسعى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال بمنح رواتب للأسر
العراق يسعى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال بمنح رواتب للأسر
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الاثنين، خمسة إجراءات تهدف إلى القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، معلنة عن تخصيص رواتب لعدد من الأسر لمنع... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:45+0000
2022-06-13T10:45+0000
2022-06-13T10:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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قال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار، إن مشكلة عمالة الأطفال سببها الوضع الاقتصادي، حيث أن أغلب العوائل الفقيرة تزج بأبنائها للعمل في ظل ظروف صعبة.وأضاف أن وزارة العمل وبالتعاون مع منظمتي "يونسيف" والعمل تسعى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضح: "هناك فرق تفتيشية من الوزارة تقوم بحملات على أصحاب العمل للتأكد من وجود عمالة أطفال، وبحسب القانون فإن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل أطفال دون السن القانونية، يحال إلى محكمة العمل".وأشار إلى تدشين الوزارة حملة كبيرة في بغداد والمحافظات لتوعية العوائل وأصحاب العمل بخطورة عمالة الأطفال، إلى جانب توزيع منشورات بشأن ذلك.ولفت إلى أن الوزارة رصدت مجموعة كبيرة من العوائل ورفعتها إلى وزير العمل، الذي وافق على منحها رواتب مقابل تعهد رب الأسرة بعدم تشغيل أطفاله، كما أعادت الأطفال إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يصل-إلى-الأردن-للقاء-الملك-عبد-الله-1063506814.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يسعى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال بمنح رواتب للأسر
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كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الاثنين، خمسة إجراءات تهدف إلى القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، معلنة عن تخصيص رواتب لعدد من الأسر لمنع تشغيل أبنائهم.
قال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار، إن مشكلة عمالة الأطفال
سببها الوضع الاقتصادي، حيث أن أغلب العوائل الفقيرة تزج بأبنائها للعمل في ظل ظروف صعبة.
وأضاف أن وزارة العمل وبالتعاون مع منظمتي "يونسيف" والعمل تسعى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح: "هناك فرق تفتيشية من الوزارة تقوم بحملات على أصحاب العمل للتأكد من وجود عمالة أطفال، وبحسب القانون فإن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل أطفال دون السن القانونية، يحال إلى محكمة العمل".
وأشار إلى تدشين الوزارة حملة كبيرة في بغداد والمحافظات لتوعية العوائل وأصحاب العمل بخطورة عمالة الأطفال، إلى جانب توزيع منشورات بشأن ذلك.
ولفت إلى أن الوزارة رصدت مجموعة كبيرة من العوائل ورفعتها إلى وزير العمل، الذي وافق على منحها رواتب مقابل تعهد رب الأسرة بعدم تشغيل أطفاله، كما أعادت الأطفال إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية.