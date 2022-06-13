https://arabic.sputniknews.com/20220613/انكماش-الاقتصاد-البريطاني-على-عكس-توقعات-الاقتصاديين-1063514255.html
انكماش الاقتصاد البريطاني على عكس توقعات الخبراء
انكماش الاقتصاد البريطاني على عكس توقعات الخبراء
أظهرت البيانات الرسمية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل/ نيسان الماضي. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:22+0000
2022-06-13T10:22+0000
2022-06-13T10:24+0000
اقتصاد
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048277056_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_96fa48d6e0cce21e2c589131d3745521.jpg
وزادت البيانات الصادرة اليوم، من المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا عن نطاق استجابته عبر أسعار الفائدة لارتفاع التضخم.توقع خبراء في الاقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم في وقت سابق، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في المتوسط بنسبة 0.1% خلال أبريل مقارنة بمارس/ آذار.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تسهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير/ كانون الثاني 2021.على مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وتباطأ بشكل حاد من نمو قدره 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.قال بعض الاقتصاديين قبل بيانات يوم الاثنين، إنهم توقعوا أن تؤثر قفزة تعريفات الكهرباء المحلية والضرائب التي يدفعها العمال في أبريل، على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية في مايو/ أيار فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/اجتماع-الفيدرالي-المقبل-هل-يرفع-الفائدة-على-الدولار-مجددا؟-1063486218.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048277056_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_15554c214fb910ff9dd11476d3ad4053.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, بريطانيا
انكماش الاقتصاد البريطاني على عكس توقعات الخبراء
10:22 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 10:24 GMT 13.06.2022) تابعنا عبر
أظهرت البيانات الرسمية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل/ نيسان الماضي.
وزادت البيانات الصادرة اليوم، من المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا عن نطاق استجابته عبر أسعار الفائدة لارتفاع التضخم
.
توقع خبراء في الاقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم في وقت سابق، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في المتوسط بنسبة 0.1% خلال أبريل مقارنة بمارس/ آذار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تسهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير/ كانون الثاني 2021.
على مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وتباطأ بشكل حاد من نمو قدره 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
قال بعض الاقتصاديين قبل بيانات يوم الاثنين، إنهم توقعوا أن تؤثر قفزة تعريفات الكهرباء المحلية والضرائب التي يدفعها العمال في أبريل، على بيانات الناتج المحلي الإجمالي
الشهرية في مايو/ أيار فقط.