https://arabic.sputniknews.com/20220613/بعد-تحذيرها-من-المساس-بسيادة-الصين-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الكندية-1063540974.html

بعد تحذيرها من المساس بسيادة الصين… ما هي قدرات القوات الجوية الكندية؟

بعد تحذيرها من المساس بسيادة الصين… ما هي قدرات القوات الجوية الكندية؟

وجهت بكين رسالة تحذير إلى كندا حتى تتجنب المساس بسيادة الصين بعد اقتراب طائرات عسكرية كندية من المجال الجوي الإقليمي للبلاد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T19:57+0000

2022-06-13T19:57+0000

2022-06-13T19:57+0000

رصد عسكري

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وقالت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن سلوك الطائرات الكندية يمثل استفزازا لدولة ذات سيادة ودعت أوتاوا إلى عدم استغلال ضبط النفس الذي تبديه الصين.ما هي قدرات القوات الجوية الكندية؟يصنف الجيش الكندي في المرتبة رقم 23 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هو سبب الأزمة بين البلدين؟تقول كندا إن طائراتها الحربية تقوم بمهام جوية لرصد أي انتهاكات محتملة للعقوبات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.وتقول كندا إن طائرات صينية قامت بما وصفته بـ "السلوك غير المهني" مع طائراتها خلال وجودها في المجال الجوي.لكن بكين تقول إن الطائرات الكندية تقترب بصورة متكررة من المجال الجوي الإقليمي للصين وأنها تقوم باستفزازات واسعة النطاق في منطقة تمر بها شبكة من المسارات الجوية المدنية بصورة غير مهنية تهدد سلامة الطيران المدني.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/صحيفة-مقاتلات-صينية-تقدم-تحية-مزعجة-وخطيرة-لطائرات-استطلاع-كندية-على-حدود-كوريا-الشمالية--1063048310.html

https://arabic.sputniknews.com/20220613/الصين-نحث-كندا-على-وقف-أي-عمل-خطير-ضد-سيادتنا-وأمننا-وعدم-استغلال-ضبط-النفس-الصيني-1063530819.html

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رصد عسكري