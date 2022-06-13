https://arabic.sputniknews.com/20220613/بعد-تحذيرها-من-المساس-بسيادة-الصين-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الكندية-1063540974.html
بعد تحذيرها من المساس بسيادة الصين… ما هي قدرات القوات الجوية الكندية؟
بعد تحذيرها من المساس بسيادة الصين… ما هي قدرات القوات الجوية الكندية؟
وجهت بكين رسالة تحذير إلى كندا حتى تتجنب المساس بسيادة الصين بعد اقتراب طائرات عسكرية كندية من المجال الجوي الإقليمي للبلاد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T19:57+0000
2022-06-13T19:57+0000
2022-06-13T19:57+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104545/70/1045457090_0:206:3008:1898_1920x0_80_0_0_1a83e570a5f01fbe01d6046278dab9fc.jpg
وقالت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن سلوك الطائرات الكندية يمثل استفزازا لدولة ذات سيادة ودعت أوتاوا إلى عدم استغلال ضبط النفس الذي تبديه الصين.ما هي قدرات القوات الجوية الكندية؟يصنف الجيش الكندي في المرتبة رقم 23 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هو سبب الأزمة بين البلدين؟تقول كندا إن طائراتها الحربية تقوم بمهام جوية لرصد أي انتهاكات محتملة للعقوبات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.وتقول كندا إن طائرات صينية قامت بما وصفته بـ "السلوك غير المهني" مع طائراتها خلال وجودها في المجال الجوي.لكن بكين تقول إن الطائرات الكندية تقترب بصورة متكررة من المجال الجوي الإقليمي للصين وأنها تقوم باستفزازات واسعة النطاق في منطقة تمر بها شبكة من المسارات الجوية المدنية بصورة غير مهنية تهدد سلامة الطيران المدني.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/صحيفة-مقاتلات-صينية-تقدم-تحية-مزعجة-وخطيرة-لطائرات-استطلاع-كندية-على-حدود-كوريا-الشمالية--1063048310.html
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الصين-نحث-كندا-على-وقف-أي-عمل-خطير-ضد-سيادتنا-وأمننا-وعدم-استغلال-ضبط-النفس-الصيني-1063530819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104545/70/1045457090_395:0:3008:1960_1920x0_80_0_0_b30ab39419b627f58e05e8252bd240f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بعد تحذيرها من المساس بسيادة الصين… ما هي قدرات القوات الجوية الكندية؟
تابعنا عبر
وجهت بكين رسالة تحذير إلى كندا حتى تتجنب المساس بسيادة الصين بعد اقتراب طائرات عسكرية كندية من المجال الجوي الإقليمي للبلاد.
وقالت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن سلوك الطائرات الكندية يمثل استفزازا لدولة ذات سيادة
ودعت أوتاوا إلى عدم استغلال ضبط النفس الذي تبديه الصين.
ما هي قدرات القوات الجوية الكندية؟
يصنف الجيش الكندي في المرتبة رقم 23 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
التصنيف العالمي للقوات الجوية الكندية يجعلها في المرتبة رقم 29 بين 142 قوة جوية في العالم.
تمتلك كندا 380 طائرة حربية تضم 63 مقاتلة وطائرة اعتراضية و36 طائرة نقل عسكري و133 طائرة تدريب.
لدى كندا 24 طائرة مهام خاصة و6 طائرات تزود بالوقود في الجو إضافة إلى 118 مروحية.
لا تمتلك كندا أي طائرات أو مروحيات هجومية، بحسب الموقع الأمريكي.
ما هو سبب الأزمة بين البلدين؟
تقول كندا إن طائراتها الحربية تقوم بمهام جوية لرصد أي انتهاكات محتملة للعقوبات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.
لكن الصين تقول إن القوات الجوية الكندية تتذرع بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية لتكثيف أنشطتها الاستخباراتية.
وتقول كندا إن طائرات صينية قامت بما وصفته بـ "السلوك غير المهني
" مع طائراتها خلال وجودها في المجال الجوي.
لكن بكين تقول إن الطائرات الكندية
تقترب بصورة متكررة من المجال الجوي الإقليمي للصين وأنها تقوم باستفزازات واسعة النطاق في منطقة تمر بها شبكة من المسارات الجوية المدنية بصورة غير مهنية تهدد سلامة الطيران المدني.