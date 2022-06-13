https://arabic.sputniknews.com/20220613/تقرير-روسيا-تفاجئ-أمريكا-بخطوة-جديدة-1063518731.html

تقرير: روسيا تفاجئ أمريكا بخطوة جديدة

تقرير: روسيا تفاجئ أمريكا بخطوة جديدة

أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن روسيا فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة استراتيجية جديدة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T11:35+0000

2022-06-13T11:35+0000

2022-06-13T11:35+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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فبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" فاجأت روسيا أمريكا بعلاقاتها مع نيكاراغوا.وفي وقت سابق، سمح رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا بوجود مؤقت في البلاد للجيش الأجنبي، بما في ذلك من روسيا، لأغراض إنسانية. وحصلت قوات فنزويلا، هندوراس، غواتيمالا، كوبا، جمهورية الدومينيكان، المكسيك والسلفادور، على نفس الإذن. والحديث هنا ليس فقط عن نشر قوات برية، ولكن أيضا عن نشر مؤقت لسفن حربية وطائرات.وجاء في التقرير أنه على الرغم من حقيقة أن الجيش الأمريكي حصل أيضا على إذن، فمن غير المرجح أن ترسل الولايات المتحدة جيشها إلى نيكاراغوا، لكن من المرجح أن تستغل روسيا وكوبا وفنزويلا هذه الفرصة.وأشار المقال إلى أنه إذا أرسلت روسيا سفنا حربية إلى نيكاراغوا، فيمكن للطرفين إبرام اتفاقية في المستقبل لاستضافة الأسطول الروسي على أساس دائم، وقد يؤدي ذلك إلى امتلاك موسكو قواعد بحرية في أمريكا الوسطى.بالإضافة إلى ذلك، تلتزم روسيا بالتكتيكات العالمية، فهي تقيم علاقات اقتصادية وعسكرية مع الدول النامية، وبالتالي تكتسب نفوذا في الخارج، وكان هذا بمثابة مفاجأة للولايات المتحدة، وقال الكاتب: واختتم المقال في أنه يرى مخرجا في إعادة تفكير واشنطن في نهج بلدان أمريكا اللاتينية التي يتعذر معها إيجاد لغة مشتركة، حيث أصبحت هذه الدول ذات أهمية متزايدة في صراع القوى العظمى.اختتمت قمة الأمريكيتين الأسبوع الماضي، وهو اجتماع لرؤساء دول وحكومات الأمريكيتين، والذي يتم عقده كل بضع سنوات. وعقد المنتدى هذا العام في لوس انجليس. ولم تتم دعوة وفود من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا لحضور هذا الحدث. وفي هذا الصدد، قرر قادة عدد من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك المكسيك، رفض المشاركة في القمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220613/تقرير-روسيا-قادرة-بقرار-واحد-التسبب-بأزمة-كهرباء-حادة-في-الولايات-المتحدة--1063512647.html

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