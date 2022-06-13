https://arabic.sputniknews.com/20220613/رضيع-يقلد-والده-في-ممارسة-التمارين-الرياضية-فيديو-1063528153.html
رضيع يقلد والده في ممارسة التمارين الرياضية... فيديو
رضيع يقلد والده في ممارسة التمارين الرياضية... فيديو
استطاع رضيع صيني أن يقلد والده بمهارة عالية في ممارسة التمارين الرياضية بعدما راقبه لفترة طويلة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T14:33+0000
2022-06-13T14:33+0000
2022-06-13T14:33+0000
منوعات
الصين
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يرصد ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الطفل الذي لم يتجاوز عمره 8 أشهر أظهر قدرته العالية على تقليد والده.وتقول الصحيفة إن الطفل كان يراقب والده الذي اعتاد على ممارسة التمارين الرياضية في المنزل بالقرب منه.وتابعت: "لاحظ الأب أن الرضيع الذي ينام على مقعد خاص به بدأ يكرر الحركات التي يقوم بها والده خلال التمارين الرياضية".وتقول والدة الطفل إن النوم كان يغلب عليه في بعض الأحيان بعد تقليد والده في ممارسة تلك التمارين.
https://arabic.sputniknews.com/20210927/رد-فعل-طريف-لرضيع-أثناء-السير-فوق-جسر-زجاجي-فيديو-1050264352.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
رضيع يقلد والده في ممارسة التمارين الرياضية... فيديو
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استطاع رضيع صيني أن يقلد والده بمهارة عالية في ممارسة التمارين الرياضية بعدما راقبه لفترة طويلة.
يرصد ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الطفل الذي لم يتجاوز عمره 8 أشهر أظهر قدرته العالية
على تقليد والده.
وتقول الصحيفة إن الطفل كان يراقب والده الذي اعتاد على ممارسة التمارين الرياضية في المنزل بالقرب منه.
27 سبتمبر 2021, 09:48 GMT
وتابعت: "لاحظ الأب أن الرضيع
الذي ينام على مقعد خاص به بدأ يكرر الحركات التي يقوم بها والده خلال التمارين الرياضية".
وتقول والدة الطفل
إن النوم كان يغلب عليه في بعض الأحيان بعد تقليد والده في ممارسة تلك التمارين.