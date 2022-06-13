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https://arabic.sputniknews.com/20220613/رغم-تعهد-المجلس-العسكري-باجتثاثه-تصاعد-عنف-الجماعات-المسلحة-في-بوركينا-فاسو-1063513272.html
رغم تعهد المجلس العسكري باجتثاثه... تصاعد عنف الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو
رغم تعهد المجلس العسكري باجتثاثه... تصاعد عنف الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو
تعهد الجنود المتمردون الذين أطاحوا برئيس بوركينا فاسو المنتخب ديمقراطيا في وقت مبكر هذا العام، بفعل المزيد لوقف عنف الجماعات المسلحة المتطرفة في البلاد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:59+0000
2022-06-13T09:59+0000
بوركينا فاسو
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لكن بعد خمسة أشهر ما زالت الهجمات تتصاعد في البلد الأفريقي، ويبدو أن الصبر على المجلس العسكري يشهد تراجعا، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وكان الكثير ممن أيدوا استيلاء المجلس العسكري على السلطة في يناير/ كانون الثاني، محبطين بسبب عجز الحكومة السابقة عن القضاء على التطرف الذي أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح مليوني شخص على الأقل.وتعهد بول هنري سانوغو داميبا الذي قاد الانقلاب العسكري وتم تنصيبه رئيسا مؤقتا باستعادة الأمن.لكن العنف المرتبط بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش" (محظوران في روسيا ودول أخرى) تزايد نحو 7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حكم المجلس العسكري، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح.قال هني نصيبيا الباحث البارز في المشروع: "إلى جانب المعاناة الفائقة، من المرجح أن تؤدي آثار العنف والصراع - التي لا تظهر بوادر للتراجع- إلى تجدد السخط الشعبي".وقتل نحو 5 آلاف شخص في العامين السابقين في بوركينا فاسو، وتوقع خبراء عواقب بعيدة المدى في حال تفاقم العنف.وفي يناير الماضي، أطاح الانقلاب العسكري بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مقتل-5-جنود-وتحييد-أكثر-من-30-إرهابيا-خلال-هجوم-على-قاعدة-عسكرية-شمالي-بوركينا-فاسو---1062514557.html
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بوركينا فاسو

رغم تعهد المجلس العسكري باجتثاثه... تصاعد عنف الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو

09:59 GMT 13.06.2022
© REUTERS / RTB / Reuters TVقائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / RTB / Reuters TV
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تعهد الجنود المتمردون الذين أطاحوا برئيس بوركينا فاسو المنتخب ديمقراطيا في وقت مبكر هذا العام، بفعل المزيد لوقف عنف الجماعات المسلحة المتطرفة في البلاد.
لكن بعد خمسة أشهر ما زالت الهجمات تتصاعد في البلد الأفريقي، ويبدو أن الصبر على المجلس العسكري يشهد تراجعا، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
مقتل 5 جنود وتحييد أكثر من 30 إرهابيا خلال هجوم على قاعدة عسكرية شمالي بوركينا فاسو
21 مايو, 14:36 GMT
وكان الكثير ممن أيدوا استيلاء المجلس العسكري على السلطة في يناير/ كانون الثاني، محبطين بسبب عجز الحكومة السابقة عن القضاء على التطرف الذي أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح مليوني شخص على الأقل.
وتعهد بول هنري سانوغو داميبا الذي قاد الانقلاب العسكري وتم تنصيبه رئيسا مؤقتا باستعادة الأمن.
لكن العنف المرتبط بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش" (محظوران في روسيا ودول أخرى) تزايد نحو 7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حكم المجلس العسكري، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح.
قال هني نصيبيا الباحث البارز في المشروع: "إلى جانب المعاناة الفائقة، من المرجح أن تؤدي آثار العنف والصراع - التي لا تظهر بوادر للتراجع- إلى تجدد السخط الشعبي".
وقتل نحو 5 آلاف شخص في العامين السابقين في بوركينا فاسو، وتوقع خبراء عواقب بعيدة المدى في حال تفاقم العنف.
وفي يناير الماضي، أطاح الانقلاب العسكري بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.
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