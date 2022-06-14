https://arabic.sputniknews.com/20220614/اضطراب-سوق-العملات-المشفرة-يتواصل-وبيتكوين-تتراجع-إلى-21-ألف-دولار-1063591673.html

اضطراب سوق العملات المشفرة يتواصل وبيتكوين تتراجع إلى 21 ألف دولار

اضطراب سوق العملات المشفرة يتواصل وبيتكوين تتراجع إلى 21 ألف دولار

انخفضت عملة بيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 21 ألف دولار، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، قبل أن تتعافى قليلا لاحقا، في استمرار لموجتها الهبوطية الأخيرة حيث يبيع... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T15:00+0000

2022-06-14T15:00+0000

2022-06-14T15:00+0000

اقتصاد

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وبحلول مساء اليوم، سجلت أكبر عملة مشفرة في العالم تراجعا بنحو 7%، وجرى تداولها عند 22531 دولارا، وفقا لبيانات "كوين ديسك"، لتتداول عند أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2020.أظهرت بيانات من موقع "كوين ماركت كاب" أن القيمة السوقية للعملات المشفرة تراجعت إلى ما دون تريليون دولار يوم الاثنين للمرة الأولى منذ فبراير/ شباط 2021. حيث محت الموجة التراجعية 200 مليار دولار من السوق منذ يوم السبت.وقال نيرمال رانغا، رئيس التداول والتحليل الفني في بورصة العملات الرقمية "زيباي": "كل شيء مشتعل في الوقت الحالي، سواء كان ذلك في الأسهم، سواء كان ذلك من الأصول المشفرة أو أي شيء آخر"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وأضاف: "ما تراه في السوق هو الخوف وعدم اليقين والشك. من الناحية الفنية، تبدو الأسواق في منطقة ذروة البيع ويجب أن يكون هناك أرضا ستصل إليها في عملة بيتكوين في المستقبل القريب".تعرضت الأصول المشفرة لهزة قوية يوم الاثنين بعد أن أوقفت منصة الإقراض المشفرة "سيلزيوس" عمليات السحب مؤقتا، مما أثار مخاوف حول الملاءة المالية في الشركة والتي يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من السوق.وأعقب ذلك إيقاف أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم "بينانس" لعمليات السحب أيضا. وأعلن بنك العملات المشفرة "بلوك فاي" تخفيض الوظائف نظرا لتأثير اضطراب السوق على الشركات.

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اقتصاد