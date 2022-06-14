https://arabic.sputniknews.com/20220614/الصحة-العالمية-تعلن-عقد-اجتماع-طارئ-حول-جدري-القردة-1063591458.html
الصحة العالمية تعلن عقد اجتماع طارئ حول جدري القردة
الصحة العالمية تعلن عقد اجتماع طارئ حول جدري القردة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، بهدف تقييم ما إذا كان مرض "جدري القردة" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T15:08+0000
2022-06-14T15:08+0000
2022-06-14T15:08+0000
العالم
جدري القردة
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تأتي هذه الخطوة بعد الإبلاغ عن أكثر من 1600 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة، لدى منظمة الصحة العالمية، وثقت في 39 دولة.قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إيجاز صحفي، ألقاه اليوم في جنيف، إنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 1600 حالة مؤكدة من جدري القردة وما يقرب من 1500 حالة مشتبه بإصابتها بجدري القردة إلى منظمة الصحة العالمية هذا العام".وأضاف جيبريسوس: "تأتي هذه التقارير من 39 دولة، بما في ذلك 7 دول تم فيها اكتشاف جدري القردة منذ سنوات، و32 دولة جديدة مصابة".وشدد مدير الصحة العالمية على ضرورة زيادة الوعي بمخاطر تفشي جدري القردة بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمن فيهم الذكور المثليين.وبحسب رئيس منظمة الصحة العالمية، فقد سُجلت منذ بداية العام، 72 حالة أدت إلى الوفاة. كلها مرتبطة بالبلدان التي كان يوجد فيها جدري القردة من قبل.وقال جيبريسوس "لم ترد تقارير عن وفيات في دول جديدة موبوءة".
https://arabic.sputniknews.com/20220610/اكتشاف-أول-حالة-جدري-القرود-في-صفوف-الجيش-الأمريكي-في-ألمانيا-1063399005.html
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العالم, جدري القردة
الصحة العالمية تعلن عقد اجتماع طارئ حول جدري القردة
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، بهدف تقييم ما إذا كان مرض "جدري القردة" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا دوليا.
تأتي هذه الخطوة بعد الإبلاغ عن أكثر من 1600 حالة إصابة مؤكدة بجدري
القردة، لدى منظمة الصحة العالمية، وثقت في 39 دولة.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إيجاز صحفي، ألقاه اليوم في جنيف، إنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 1600 حالة مؤكدة من جدري القردة وما يقرب من 1500 حالة مشتبه بإصابتها بجدري القردة إلى منظمة الصحة العالمية هذا العام".
وأضاف جيبريسوس: "تأتي هذه التقارير من 39 دولة، بما في ذلك 7 دول تم فيها اكتشاف جدري القردة منذ سنوات، و32 دولة جديدة مصابة".
وشدد مدير الصحة العالمية على ضرورة زيادة الوعي بمخاطر تفشي جدري
القردة بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمن فيهم الذكور المثليين.
وبحسب رئيس منظمة الصحة العالمية، فقد سُجلت منذ بداية العام، 72 حالة أدت إلى الوفاة. كلها مرتبطة بالبلدان التي كان يوجد فيها جدري القردة من قبل.
وقال جيبريسوس "لم ترد تقارير عن وفيات في دول جديدة موبوءة".