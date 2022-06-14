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https://arabic.sputniknews.com/20220614/الكرملين-ستتم-مناقشة-خروج-بعض-الشركات-من-روسيا-والفرص-الاقتصادية-الجديدة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-1063566071.html
الكرملين: ستتم مناقشة خروج بعض الشركات من روسيا والفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ
الكرملين: ستتم مناقشة خروج بعض الشركات من روسيا والفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه ستتم مناقشة الفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ وخروج بعض الشركات من روسيا على... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:31+0000
2022-06-14T10:31+0000
روسيا
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وأضاف بيسكوف: وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني لحل مشكلة الحبوب، مؤكدا أنه غير واضح ما إذا كانت كييف تريد تصديرها.وقال بيسكوف للصحفيين: "لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني ما إذا كان يريد تصدير شيء ما على الإطلاق".وأوضح أن بريطانيا لم تتوجه إلى روسيا بشأن المحكوم عليهم بالإعدام في دونيتسك، مؤكدًا أنه في حالة اللجوء إلى موسكو فإن روسيا مستعدة للاستماع إلى موقفهم.وقال بيسكوف للصحفيين: "لا لم يفعلوا. هذا هو الأول. ثانيًا، يجب اللجوء بالطبع إلى سلطات الدولة التي أصدرت محكمتها الحكم. وهذه ليست روسيا. لكن بالطبع، كل شيء سيعتمد على طلب لندن، أنا متأكد من أن الجانب الروسي سيكون مستعدا للاستماع إليه".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ستكون هناك محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا لمناقشة قضية الحبوب: "حتى الآن، ليست على الجدول الزمني للرئيس [فلاديمير بوتين]، لكن المحادثات مع أردوغان، حسب الحاجة، تظهر في الجدول بسرعة. ولا يوجد حاليا مثل هذا الاتفاق".
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الكرملين: ستتم مناقشة خروج بعض الشركات من روسيا والفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ

10:31 GMT 14.06.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه ستتم مناقشة الفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ وخروج بعض الشركات من روسيا على أثر العقوبات الغربية.
وأضاف بيسكوف:
"قلص المستثمرون الأجانب عملهم تحت الضغط والابتزاز، لكنهم مستعدون لاستئنافه في أول فرصة ممكنة".
وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني لحل مشكلة الحبوب، مؤكدا أنه غير واضح ما إذا كانت كييف تريد تصديرها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني ما إذا كان يريد تصدير شيء ما على الإطلاق".
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وأوضح أن بريطانيا لم تتوجه إلى روسيا بشأن المحكوم عليهم بالإعدام في دونيتسك، مؤكدًا أنه في حالة اللجوء إلى موسكو فإن روسيا مستعدة للاستماع إلى موقفهم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا لم يفعلوا. هذا هو الأول. ثانيًا، يجب اللجوء بالطبع إلى سلطات الدولة التي أصدرت محكمتها الحكم. وهذه ليست روسيا. لكن بالطبع، كل شيء سيعتمد على طلب لندن، أنا متأكد من أن الجانب الروسي سيكون مستعدا للاستماع إليه".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ستكون هناك محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا لمناقشة قضية الحبوب: "حتى الآن، ليست على الجدول الزمني للرئيس [فلاديمير بوتين]، لكن المحادثات مع أردوغان، حسب الحاجة، تظهر في الجدول بسرعة. ولا يوجد حاليا مثل هذا الاتفاق".
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