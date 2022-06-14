https://arabic.sputniknews.com/20220614/تركيا-تعلق-على-تحذير-إسرائيل-مواطنيها-من-السفر-إلى-إسطنبول-1063565906.html
تركيا تعلق على تحذير إسرائيل مواطنيها من السفر إلى إسطنبول
تركيا تعلق على تحذير إسرائيل مواطنيها من السفر إلى إسطنبول
علق مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، على تحذير صارم أصدرته إسرائيل لمواطنيها بتجنب السفر إلى إسطنبول على خلفية ما قالت إنها محاولات إيرانية لاستهدافهم. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:22+0000
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "يتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية من قبل الجهات المختصة، بالتعاون (مع إسرائيل) في محاولة لمكافحة الإرهاب".وأضاف: "إنها حقيقة أن تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب بأكثر الطرق فعالية، من خلال إجراءات في الداخل وعلى الحدود. ويمكن رؤية النتائج الناجحة في الحرب على الإرهاب بوضوح".وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن الآلاف من الإسرائيليين موجودون حاليا في إسطنبول، وعشرات الآلاف في كل تركيا.وأضافت: "في إسرائيل، هناك تحول ليس فقط في التحذيرات الرسمية، ولكن أيضا في الإجراءات المتخذة في تركيا وإسرائيل، في محاولة لمنع الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين".وأمس الاثنين، قررت إسرائيل "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية في تركيا.ونشرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الأمن القومي، بيانًا جاء فيه "رفع مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية "خشية الأجهزة الأمنية من محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في كل أنحاء العالم، وفي تركيا بشكل خاص".وحث البيان "الإسرائيليين الموجودين في إسطنبول على مغادرة المدينة بأقرب وقت ممكن"، داعيا "الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى تركيا للامتناع عن الوصول إليها حتى إشعار آخر".وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية الشهر الماضي".وتتهم إيران إسرائيل باغتيال عدد من علمائها وكبار ضباطها، آخرهم العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي الذي قتل داخل سيارته في العاصمة طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/مسؤول-استخباري-إسرائيلي-سابق-الإيرانيون-قرروا-الانتقام-1063559827.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران
تركيا تعلق على تحذير إسرائيل مواطنيها من السفر إلى إسطنبول
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علق مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، على تحذير صارم أصدرته إسرائيل لمواطنيها بتجنب السفر إلى إسطنبول على خلفية ما قالت إنها محاولات إيرانية لاستهدافهم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية لقناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية: "يتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية من قبل الجهات المختصة، بالتعاون (مع إسرائيل) في محاولة لمكافحة الإرهاب".
وأضاف: "إنها حقيقة أن تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب بأكثر الطرق فعالية، من خلال إجراءات في الداخل وعلى الحدود. ويمكن رؤية النتائج الناجحة في الحرب على الإرهاب بوضوح".
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن الآلاف من الإسرائيليين موجودون حاليا في إسطنبول، وعشرات الآلاف في كل تركيا.
وأضافت: "في إسرائيل، هناك تحول ليس فقط في التحذيرات الرسمية، ولكن أيضا في الإجراءات المتخذة في تركيا وإسرائيل، في محاولة لمنع الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين".
وأمس الاثنين، قررت إسرائيل "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول
إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية في تركيا.
ونشرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الأمن القومي، بيانًا جاء فيه "رفع مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية "خشية الأجهزة الأمنية من محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في كل أنحاء العالم، وفي تركيا بشكل خاص".
وحث البيان "الإسرائيليين الموجودين في إسطنبول على مغادرة المدينة بأقرب وقت ممكن"، داعيا "الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى تركيا للامتناع عن الوصول إليها حتى إشعار آخر".
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية الشهر الماضي".
وتتهم إيران إسرائيل باغتيال عدد من علمائها وكبار ضباطها، آخرهم العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي
الذي قتل داخل سيارته في العاصمة طهران.