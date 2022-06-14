عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تركيا-تعلن-إرسال-قمر-صناعي-محلي-إلى-الفضاء-في-يناير-1063588990.html
تركيا تعلن إرسال قمر صناعي محلي إلى الفضاء في يناير
تركيا تعلن إرسال قمر صناعي محلي إلى الفضاء في يناير
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستطلق في يناير/كانون الثاني المقبل، القمر الصناعي "İMECE" المحلي الصنع إلى الفضاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:37+0000
2022-06-14T14:37+0000
أخبار تركيا اليوم
الأقمار الصناعية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596573_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0eab3276c8b5a76d2dc46358f37247b3.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال احتفال بمناسبة دخول القمر الصناعي "توركسات 5B الخدمة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان إن القمر الصناعي "İMECE" طوره مهندسون أتراك لأغراض الرصد.كما لفت إلى أن عملية إطلاق القمر الصناعي "توركسات 6A" ستكون في منتصف العام المقبل.وأوضح أن إطلاق هذا القمر الصناعي سيرفع عدد الأقمار التركية في الفضاء إلى عشرة أقمار.وشدد الرئيس التركي على أن حقوق بلاده في الفضاء لا يمكن التهاون بها، مؤكدا أن هذه الحقوق مثل مصالح تركيا في البر والبحر والجو.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تركيا-تعلق-على-تحذير-إسرائيل-مواطنيها-من-السفر-إلى-إسطنبول-1063565906.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596573_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_c409060b18e5798c80db381adf62adf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الأقمار الصناعية

تركيا تعلن إرسال قمر صناعي محلي إلى الفضاء في يناير

14:37 GMT 14.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستطلق في يناير/كانون الثاني المقبل، القمر الصناعي "İMECE" المحلي الصنع إلى الفضاء.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال احتفال بمناسبة دخول القمر الصناعي "توركسات 5B الخدمة، بحسب وكالة "الأناضول".
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
تركيا تعلق على تحذير إسرائيل مواطنيها من السفر إلى إسطنبول
10:22 GMT
وقال أردوغان إن القمر الصناعي "İMECE" طوره مهندسون أتراك لأغراض الرصد.
كما لفت إلى أن عملية إطلاق القمر الصناعي "توركسات 6A" ستكون في منتصف العام المقبل.
وأوضح أن إطلاق هذا القمر الصناعي سيرفع عدد الأقمار التركية في الفضاء إلى عشرة أقمار.
وشدد الرئيس التركي على أن حقوق بلاده في الفضاء لا يمكن التهاون بها، مؤكدا أن هذه الحقوق مثل مصالح تركيا في البر والبحر والجو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала