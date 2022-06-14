https://arabic.sputniknews.com/20220614/تركيا-تعلن-إرسال-قمر-صناعي-محلي-إلى-الفضاء-في-يناير-1063588990.html

تركيا تعلن إرسال قمر صناعي محلي إلى الفضاء في يناير

تركيا تعلن إرسال قمر صناعي محلي إلى الفضاء في يناير

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستطلق في يناير/كانون الثاني المقبل، القمر الصناعي "İMECE" المحلي الصنع إلى الفضاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T14:37+0000

2022-06-14T14:37+0000

2022-06-14T14:37+0000

أخبار تركيا اليوم

الأقمار الصناعية

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال احتفال بمناسبة دخول القمر الصناعي "توركسات 5B الخدمة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان إن القمر الصناعي "İMECE" طوره مهندسون أتراك لأغراض الرصد.كما لفت إلى أن عملية إطلاق القمر الصناعي "توركسات 6A" ستكون في منتصف العام المقبل.وأوضح أن إطلاق هذا القمر الصناعي سيرفع عدد الأقمار التركية في الفضاء إلى عشرة أقمار.وشدد الرئيس التركي على أن حقوق بلاده في الفضاء لا يمكن التهاون بها، مؤكدا أن هذه الحقوق مثل مصالح تركيا في البر والبحر والجو.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/تركيا-تعلق-على-تحذير-إسرائيل-مواطنيها-من-السفر-إلى-إسطنبول-1063565906.html

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أخبار تركيا اليوم, الأقمار الصناعية